في ذكرى استشهاد الفدائية زيلان.. KJK تطلق التحديث الجديد لموقعها على الانترنت

تزامناً مع الذكرى السنوية للعملية الفدائية التي نفذتها المناضلة زيلان (زينب كناجي) ضد الجيش التركي في 30 حزيران عام 1996، أطلقت منظومة المرأة الكردستانية (KJK) التحديث الجديد لموقعها باللغات العربية والكردية والتركية والإنكليزية على الرابط التالي: www.kjkonline.net

وكانت المنظومة قد أطلقت موقعها أول مرة على شبكة الانترنت عام 2013.

يتضمن الموقع الجديد 6 تصنيفات وهي: "ثورة المرأة، وثائق KJK، أخبار، عبد الله أوجلان، ألبوم الصور والفيديو، حولنا".

حول الموضوع قالت المنظومة: "الكونفدرالية الديمقراطية بريادة النساء، هي هدف KJK في تنظيم النظام الكونفدرالي للمرأة على أساس مجتمعي في إطار البراديغما الإيكولوجية والديمقراطية وحرية المرأة. لذلك تكافح مع الذهنية والتمأسس الجنسوي. كما تحارب ضد النظام الاجتماعي للدولة ذات الهيمنة الأبوية، وتهدف إلى تعزيز الهوية الحرة للنساء في جميع مجالات الحياة. لذا فإنها كالتنظيم الكونفدرالي للنساء وبهدف تطوير الديمقراطية المجتمعية بريادة النساء، تستمر في نضالها في الساحات الفكرية والسياسية والمجتمعية وحماية نفسها، وتوسيعه، وبناء التنظيم اللازم".

كما بيّنت المنظومة أنها تسعى في مواجهة مؤسسات ومصطلحات الدولة وكل يبني حياة على أسس التهكم والاستعمار إلى تطوير المؤسسات والمصطلحات على أساس المجتمع الحر والمرأة الحرة.

لافتة أن هدفها أيضاً هو إزالة البعد والغربة عن القيم المجتمعية، وإظهار جوهر المجتمع الأخلاقي- السياسي من جديد.

أصبحن رائدات نضال المرأة في العالم

كما قالت المنظومة إن بيريفان (بنفش آغال)، وبيريتان (كلناز قره تاش)، وزيلان (زينب كناجي)، وشيلان (ميساء باقي)، وفيان (ليلى محمد)، وروناهي (شيرين علمهولي) والآلاف من النساء الرائدات خلقن من خلال نضالهن ومقاومتهن نضالاً عظيماً من أجل كفاح الحرية لنساء العالم بقدر ما خلقت حركة المرأة الكردستانية.

الجدير بالذكر أن المناضلة والرائدة في حركة حرية كردستان زيلان (زينب كناجي) كانت قد نفذت عمليتها الفدائية في 30 حزيران عام 1996 ضد جيش الاحتلال التركي بمنطقة ديرسم بباكور (شمال كردستان).

إذ نفذتها وهي محملة بـ 8 كيلو غرام من المواد المتفجرة "TNT"، وقطع من الحديد وقنبلتين يدويتين، حيث تظاهرت أنها حامل حتى تستطيع تنفيذ العملية التي قُتِل فيها 18 عنصراً من الجيش التركي وجرح 21 آخرون.

(س ر)