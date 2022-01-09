استذكر أهالي مدينة منبج، اليوم، الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المناضلات الثوريات الثلاثة، ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان.

وشارك في مراسم الاستذكار عضوات المؤسسات المدنية والعسكرية الخاصة بالمرأة، وذلك في مزار الشهداء غرب المدينة، حيث بدأت بالوقوف دقيقه صمت، ومن ثم أشعلت المشاركات الشموع على أضرحة الشهداء.

وبعدها ألقت عضوة تجمّع نساء زنوبيا، سناء رجب، كلمة قالت فيها: "نقف اليوم إجلالاً لأرواح شهيداتنا، نقف وقفة عز وفخر على أرواحهن الطاهرة، اللواتي ناضلن وقاومن في وجه أعداء الحرية، ومن هذا المكان الطاهر الذي يشهد أشرف الملاحم البطولية نحيي مقاومة شهيدات الحرية ونبعث سلاماً لأرواحهن الطاهرة.

من جانبها، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، حسناء الظاهر، كلمة قالت فيها: "باسم زوجات وأمهات وأخوات الشهداء، نحيي ونستذكر مرور العام التاسع على مجزرة باريس، واستشهاد الرفيقة ساكينة، ورفيقتيها ليلى وفيدان، اللواتي طالتهن يد غدر الفاشية التركية، تعد هذه المجزرة التي ارتكبها الإجرام التركي بحق الرفيقة ساكينة، اعتداء على حق كافة النساء، ولكن مقاومة المرأة ضد هذه الفاشية، تركت بصمتها على العصر".

وجددت عضوة مجلس عوائل الشهداء، حسناء الظاهر، عهدها للشهداء، بدحر الفاشية التركية، وبناء حياة حرة، وقالت: "بهذا نكون قد انتقمنا لأرواح شهدائنا، ندعو جميع النساء في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط، والإنسانية للانضمام إلى حملتنا من أجل الحرية، بروح العام الجديد وتصعيد المقاومة في كل مكان وتحت كل الظروف، وإسقاط الفاشية التركية وبناء حياة حرة".

الطبقة

فيما استذكر مكتب تجمّع نساء زنوبيا في مدينة الطبقة، شهيدات مجزرة باريس الثلاثة، خلال مراسم استذكار نظمت في قاعة الاجتماعات في مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة، وذلك بحضور عدد كبير من نساء المدينة.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، مريم رشيد، كلمة، أشارت فيها إلى أن يوم استشهاد المناضلات له قيمة سامية في تاريخ الحركة التحررية للمرأة، وما تمثله هذه التضحيات بالنسبة لها، دليل على إصرارها لنيل حقوقها مهما كانت العواقب، لذلك تسعى الأنظمة الاستبدادية إلى استهداف حركة المرأة لشل حركتها ونضالها.

رأت مريم رشيد أنه على كافة النساء اللواتي يحملن الفكر الحر، والذي بدأت به الشهيدات المناضلات، استكمال مسيرة نضالهن، وأن يكن صاحبات إرادة لتفادي مخاوفهن من أجل تحقيق الحرية لجميع النساء في العالم.

وفي نهاية كلمتها، دعت مريم رشيد، جميع النساء إلى الاتحاد فكرياً وتبني حركة تحرر المرأة كقضية مصيرية في سبيل التصدي لكل ما يستهدف إرادتها ويقيد حريتها ويطمس ثقافتها.

من ثم أوقدت الشموع أمام صور المناضلات الثلاثة من قبل أمهات الشهداء في الطبقة، بالتزامن مع عرض سنفزيوني يروي السيرة الذاتية والنضالية للشهيدات.

واختتمت مراسم الاستذكار بترديد الحضور الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي نضال المرأة.

(كروب/ي م)

ANHA