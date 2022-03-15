في ذكرى انطلاقة الأزمة السورية... اشتباكات بين قوات دمشق ومسلحين محليين في درعا

واقتحمت قوات حكومة دمشق فجر اليوم مدينة جاسم بريف درعا الشمالي وطوقت بعض الأبنية السكنية في محاولة منها لاعتقال مجموعة مسلحين محليين من الرافضين لـ "التسويات".

وعلى خلفية ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وعلى إثر ذلك لم تفتتح المدارس أبوابها وانعدمت الحركة بشكل شبه تام في المدينة وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الاثنين، وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لقوات حكومة دمشق إلى مدينة درعا جنوبي سوريا، تمركزت في الجمرك القديم والصوامع والملعب البلدي ومناطق من درعا البلد والمحطة.

وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع الذكرى الحادية عشر لانطلاقة الأزمة السورية، والدعوات التي أطلقها نشطاء للخروج بمظاهرات في درعا لإحياء الذكرى، وفقاً للمرصد.

(د ع)