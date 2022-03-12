ضمن سلسلة الفعاليات المقامة في الذكرى السنوية الـ 18 لانطلاق انتفاضة 12 آذار، أصدر المجلس العام في مدينة الرقة ومجلس مقاطعة كري سبي والهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في إقليم الفرات والاتحاد الرياضي في مدينة حلب بيانات متفرقة، كما أقيمت فعاليات رياضية استذكاراً للشهداء.

الرقة

في مدينة الرقة، أقيمت وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من أهالي الرقة وأعضاء من المجلس العام والكومينات، مرددين شعارات تندد بالمجزرة التي ارتكبتها حكومة دمشق في 12 آذار 2004.

ووقف المشاركون دقيقة صمت، أدلى بعدها المجلس العام في الرقة ببيان إلى الرأي العام، قرأه الرئيس المشترك لمركز الشهيد مصطفى النكزي مالك الرحيل.

وقال البيان في الذكرى السنوية الثامنة عشرة لانتفاضة 12 آذار، إن هذه الانتفاضة "شكّلت ضربة موجعة لنظام الأسد الاستبدادي من خلال المسيرات السلمية والمظاهرات الشعبية، والتي كانت مرحلة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث".

وأضاف البيان "حيث أراد نظام البعث اختلاق فتنة عربية كردية، والذي أدى لسقوط شهداء وجرحى نتيجة استخدام العنف المفرط بالإضافة لحملات اعتقال تعسفي، وسبّب إهمال النظام للكرد ومطالبهم إحباطاً سياسياً في نظام البعث".

وأوضح البيان "إن مجزرة قامشلو ارتكبت من قبل من منع التوجه الديمقراطي لعقود من الزمن، وتعامل السلطات مع المتظاهرين بذهنية الدولة الأمنية والقومية، والتي تستند في فكرها على الأحادية والفردية كونها لا تقبل إلا شكلها السلطوي ومضمونها الفردي وكذلك تسعى دوماً إلى منع الوحدة بين الشعوب وتتسم في جوهرها بنوع من التفرقة والذي قام بتوليد التطرف والذي أقام خطر تنفيذ أفكار تطعن بحق الوجود الكردي في سوريا".

واختُتم البيان "إننا في الوقت الذي ننحني فيه لشهداء الانتفاضة، انتفاضة قامشلو 2004 وعموم شهداء سوريا، نؤكد أن الأزمات التي تجتاح كل العالم والمنطقة لا تعني أبداً أن فرص الحل الديمقراطي لإنهاء الأزمة السورية ليست متوفرة فإن حل الإدارة الذاتية والنظام اللامركزي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السورية وفق القرار 2254الحل الذي يمثل معادلة التغيير الوطني السوري".

إقليم الفرات

وفي إقليم الفرات أصدر المجلس التنفيذي بإقليم الفرات بياناً، ومن ثم أقيمت مباراة بين فريقي مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات وذلك في ملعب الصداقة النرويجية في مدينة كوباني.

وقرئ البيان في ملعب الصداقة النرويجية بحضور العشرات من أهالي كوباني وأعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات وبعض الأحزاب السياسية.

وقرأ البيان الرئيس المشترك للاتحاد الرياضي في إقليم الفرات مظلوم حمو، وجاء فيه:

"إن هدف النظام البعثي من تلك الأحداث هو خلق فتنة بين مكونات الشعب السوري وزرع الأحقاد بين شعوب المنطقة لإضعافها بضربها بعضها ببعض، ولتشتيت وحدتها وقوتها وإلهائها عن النضال والمقاومة ضد نظامه الاستبدادي الذي سلب حريتهم وكرامتهم على مدار عقود".

وأضاف البيان أن "وعي معظم العشائر والأحزاب العربية والكردية بحجم المؤامرة البعثية، حال دون حدوث صدام أو حرب أهلية بين المكونات ليتحد الشعب الكردي في سوريا ومعه القوى الديمقراطية وتنطلق مظاهرات شعبية في جميع المناطق الكردية ضد النظام البعثي، مطالبين بالديمقراطية والحرية وحقوق الشعب الكردي في سوريا".

واختتم البيان بالقول "اليوم وبعد مرور ثمانية عشر عاماً لا تزال روح تلك الانتفاضة تحيا في وجدان الشعب السوري، حيث أسقطت الشعوب السورية النظام البعثي الشوفيني ومؤامراته من خلال تحقيق الاتحاد والأخوة بين جميع مكونات الشعب السوري وبناء نظام ديمقراطي ممثلاً بالإدارة الذاتية الديمقراطية".

وبعد إلقاء البيان، أقيمت مباراة بين فريقي مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات.

وبدوره أصدر مجلس مقاطعة كري سبي أيضاً بياناً، قرئ في ساحة مجلس مقاطعة كري سبي من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمقاطعة صبري نبو بحضور العشرات من أعضاء لجان ومؤسسات مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

حيث استعرض مجلس المقاطعة نبذة عن انتفاضة 12 آذار عام 2004 ، مبيناً أنها انتفاضة ضد النظام الشوفيني البعثي، وأنها كسرت حاجز الخوف عند جميع المكونات.

ولفت البيان إلى أن هدف النظام من هذه الفتنة هو إضعاف المنطقة وتشتيت شملها بما يضمن تفكيك لبنتها وإشغالها عن النضال وطلب الحرية، وتجريد الشعب الكردي من حقوقه".

وأشار البيان إلى أن انتفاضة 12 آذار كانت الشرارة الأولى التي استمدت منها ثورة 19 تموز روح المقاومة والتلاحم الشعبي للوصول إلى الحرية والديمقراطية ونيل مكونات شمال وشرق سورية حقوقها.

ونوّه المجلس خلال بيانه إلى أن النظام البعثي، وبعد مرور 18 عاماً على هذه الانتفاضة لا يزال متمسكاً بنفس العقلية ويهدف إلى زرع الفتنة بين مكونات المنطقة لتشتيت وإضعاف المنطقة، وبالتالي سلب إرادتها في الوصول إلى الحرية المنشودة.

حلب

وفي مدينة حلب، أدلى الاتحاد الرياضي في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية ببيان، استنكر فيه ما وصفه بالعنصرية المكتسبة والعبودية التي تروج لها الأنظمة الفاشية، كما أكد على وجوب تكاتف المكونات ودرء الفتن، وذلك في الذكرى السنوية الـ18 لانتفاضة 12 آذار.

البيان قرئ في ملعب شهداء حيي الشيخ مقصود والأشرفية من قبل عضو الاتحاد شيركين علو، بحضور العشرات من الرياضيين والكوادر الفنية وأعضاء الاتحاد الرياضي.

البيان نوّه إلى أن الجرائم التي ارتكبت على يد عناصر الحكومة راح ضحيتها العشرات من الشبان الكرد وجرح العشرات منهم، ما استدعى انتفاض الشارع الكردي المحتقن دون أي خوف وتردد من الأعمال التعسفية والتهميش والإقصاء والعنصرية وسياسة الاضطهاد.

وأضاف البيان إن الانتفاضة بأهدافها السامية في رفض تلك السياسات الشوفينية امتدت رقعتها لتشمل أغلب المناطق السورية بدءاً من قامشلو ومروراً بحلب ووصولاً إلى العاصمة السورية دمشق.

وشدد البيان على أن السوريين بكافة مكوناتهم ومن جميع القوميات والمذاهب والطوائف والأديان يجب أن يكونوا صفاً واحداً لرد الهجمات ودرء الفتنة.

وانتهى البيان باستنكار كافة أشكال العنصرية بين السوريين، كما أكد على وجوب اعتبار الرياضة إحدى البوابات لتأسيس أقوى العلاقات الاجتماعية بين الشعوب المختلفة.

وفي الختام عاهد البيان على السير على خطا الشهداء "حتى إحلال السلام وتحرير كافة الشعوب من الذهنية الفاشية".

بعدها بدأ الاتحاد مباريات دوري أطلق بنفس المناسبة بمشاركة 14 فريقاً محلياً، ولتنطلق أولى مباريات الدوري بين فريقي الأسايش وسوريا المستقبل.

(كروب / سـ)

ANHA