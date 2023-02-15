في ذكرى المؤامرة الدولية.. مؤتمر ستار: حان وقت حريّة القائد أوجلان

وأشار المجلس في مطلع بيانه الكتابي الذي وصلتنا نسخة عنه إلى الذكرى السنويّة 24 للمؤامرة الدوليّة التي اُعتقل على إثرها القائد عبد الله أوجلان، بمخططٍ قذر،ٍ15 شباط عام 1999 وسُلّم للدولة التركية.

وأوضح "حيث تستمرّ سياسة الإبادة والإمحاء منذ ذلك الحين وإلى الآن، فهي تمارس (أي الدول المتآمرة) شتّى أنواع التعذيب في سجن إمرالي في شخص القائد آبو؛ منها العزلة المشدّدة".

أضاف المجلس: "لقد خطّطت الدول المتآمرة لمواصلة نظام الهيمنة في الشرق الأوسط، وسخّرت جميع إمكانياتها؛ لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير في مواجهة مشروع الأمّة الديمقراطية الذي قدّمه القائد أوجلان؛ وذلك لبسط هيمنتها على المنطقة؛ لذا فهي أضحت بجميع شعوب المنطقة، وتسببت بخلل في النظام البيئي والعالمي؛ للحفاظ على هيمنتها ومصالحها والحفاظ على أنظمتها بالحرب القذرة اللا أخلاقيّة"، منوهاً "كما أنّها تشن حرباً عسكريّة واقتصاديّة ونفسيّة وبيولوجيّة؛ لتغيير التركيبة السكانية لمنطقة ميزوبوتاميا".

ومضى بالقول: "ولكن على الرغم من جميع مخططات الدولة التركية وكل هذه الهجمات وعلى الرغم من انتهاكها لقوانين حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنّ عمر القائد قد تخطّى 73 عاماً، بالإضافة إلى حرمانه من جميع حقوقه المشروعة التي هي من حقوق الجميع وعلى الرغم من صمت المجتمع الدولي؛ أُفشلت هذه المؤامرة بالمقاومة الاستثنائيّة التي يخوضها القائد أوجلان؛ مبتكر الحياة الحرّة في سجن إمرالي"، مؤكداً "تلك المقاومة التي امتدّ صداها إلى عموم الشرق الأوسط والعالم بفكر وفلسفة مشروع الأمة الديمقراطيّة، أصبحت تشكّل اليوم؛ طريق الحلّ لجميع المشاكل الاجتماعيّة والضامن لحقوق جميع الشعوب، اعتماداً على مبدأ أخوّة الشعوب والحريّة والديمقراطيّة".

'حان وقت حريّة القائد أوجلان'

وأدان مجلس مؤتمر ستار بشدّة المؤامرة الدوليّة، وطالب القوى الدولية وجميع منظمات حقوق الإنسان، لاسيما لجنة مناهضة التعذيب إلى تولّي مسؤولياتها الإنسانيّة والأخلاقيّة، والضغط على الدولة التركية؛ للسماح للمحامين بزيارة إمرالي بشكلٍ عاجل وتقديم معلوماتٍ واضحة عن وضع القائد أوجلان، الذي لم ترد عنه أي معلومات منذ 23 شهراً، وقال: "هذا الأمر يثير قلقنا ومخاوفنا، لا سيما بعد هذا الزلزال".

كما دعا شعوب المنطقة والعالم وجميع الأشخاص الداعين إلى الحرية والديمقراطية والسلام إلى الالتفاف حول القائد أوجلان وتصعيد النضال والحريّة؛ لرفع العزلة وضمان حريّته، مؤكداً في ختام بيانه، أنه "حان وقت حريّة القائد أوجلان".

(ر)