في ذكرى المؤامرة على القائد عبد الله أوجلان.. بيانات صحفية في 74 مركزاً حول العالم

ستنظّم، اليوم، اجتماعات صحفية متزامنة في 74 مركزاً في كافة أنحاء العالم في 10 تشرين الأول؛ للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وإيجاد حل للقضية الكردية، حيث يرمز 74 مركزاً إلى عمر القائد عبد الله أوجلان.

ووفق ما نشرته وكالة فرات للأنباء (ANF)، سينضم كل من ممثلي النقابات والأحزاب السياسية والبرلمانيين والنشطاء والنساء والشبيبة ومنظمات المجتمع المدني وجماعات حماية البيئة والحائزين على جائزة نوبل للسلام والفلاسفة والكتّاب أيضاً إلى البيانات الصحفية التي سيدلى بها.

أدلت Unite the Union وهي أكبر نقابة في المملكة المتحدة وإيرلندا بياناً إلى الرأي العام بخصوص الاجتماع الصحفي في ستراسبورغ، حيث ستبدأ الحملة هناك.

كما نشرت السكرتيرة العامة للاتحاد كريستين بلور التي هي مديرة حملة "الحرية لعبد الله أوجلان" والمديرة الدولية لنقابة سيمون دوبينس بياناً كتابياً وذكرت أنه سيدلى ببيان صحفي في 10 تشرين الأول 2023 أمام المجلس الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ما بين الساعة 13:00- 14:00.

وأكد إداريو النقابات العمالية أنهم سيطلقون حملة دولية جديدة في هذا المؤتمر الصحفي وقالوا: إن حملة "الحرية لأوجلان" للنقابات العمالية البريطانية التي تأسست عام 2016 و16 نقابة وطنية وحزب العمال البريطاني والمركز العام لـ TUC يجتمع معاً، ويدعوكم بشكل عاجل إلى هذا الاجتماع الصحفي".

ووفق البيان، فإن أساس الحملة الدولية الجديدة هي بدء عملية سلام في تركيا وفي منطقة واسعة، وكشرط أولي هو الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان، وقيل في البيان: "بالإضافة إلى هذا المطلب العاجل هو إنهاء العزلة المشددة منذ ثلاث سنوات المفروضة على السيد عبد الله أوجلان".

واستمر البيان كالتالي: "وتم انتهاك القوانين التركية والدولية بشكل علني وقطع علاقات السيد أوجلان مع الخارج "عائلته، رفاقه، محاميه" ما خلق مخاوف لدى الملايين من الكرد حول سلامته وصحته، يجب الضغط على المستوى الدولي لإنهاء هذه العزلة الخطيرة". ودعا Unite the Union من أجل مساندة الحملة الدولية الجديدة وقال: "الحملة ستكون بمشاركة المنتخبين، والإداريين المحليين، والأحزاب والحركات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين، وسيطلبون لقاء السيد عبد الله أوجلان بعائلته ومحاميه، وإيجاد حل سياسي، ديمقراطي وعادل للقضية الكردية المستمرة على مدار عشرات الأعوام، وإطلاق سراح أوجلان ضمن ظروف مناسبة ليتمكن من القيام بدوره".

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