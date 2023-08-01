في ذكرى المجزرة الاتحاد الديمقراطي يدعو أهالي شنكال للعودة إلى ديارهم

وأصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً بالتزامن مع الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة شنكال التي نفذها مرتزقة داعش في الـ3 من شهر آب عام 2014.

وذكر البيان أن "غزو شنكال استمرار للإبادة الممنهجة ضد الكرد؛ إدراكاً من أعداء الشعب الكردي أن شنكال تمثل حقيقة وتاريخ الكرد من حيث الثقافة والعقيدة والمقاومة ولهذا ابتدؤوا غزوهم منها ليتمددوا إلى سائر أنحاء المناطق الكردستانية، فتوجهوا شمالاً وغرباً إلى أن وصلوا كوباني ليتلقوا هزيمتهم التاريخية. وعلينا إدراك أن كل ذلك يأتي ضمن مخطط إبادة الكرد الذي صدر من الأمن القومي التركي عام 2014 ويقضي بإبادة الكرد حيثما كانوا وصولاً إلى تقويض معاقل الكريلا في جبال كردستان".

وأضاف: "نؤكد في الذكرى السنوية للفرمان الإيزيدي أن الهجمات والمخططات التآمرية على شعبنا الإيزيدي ما زالت مستمرة، وبأن هناك ضرورة ملحة للنظر في ذاتنا، فالعدو يمارس وحشيته ومكائده المتوارثة والمطلوب منا أن ندرك ذلك ونبحث عن سبل والمقاومة وتعزيز مكتسباتنا المتحققة بفضل دماء شهداء الحرية".

المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي استذكر في بيانه "شهداء شنكال وننحني إجلالاً أمام كل شهداء حرية الشعب الكردي ونعاهدهم على السير على دربهم في سبيل حرية الشعب الكردي وحماية كرامته والدفاع عن حقوقه الإنسانية والتراث الإيزيدي الذي يمثل جذور الشعب الكردي".

كما ناشد جميع "أبناء شعبنا الإيزيدي العودة إلى ديارهم وإعادة بناء وتطوير جميع المناطق الإيزيدية ومقدساتها، كما نهيب بكل القوى الديمقراطية والمنظمات الإنسانية بأن تقف إلى جانب شعبنا الإيزيدي واعتبار ما حدث “إبادة عرقية” بحق الإيزيديين وتعمل على ردع القوى التي ما زالت تهدد الإيزيديين وتعتدي عليهم في موطنهم".

(ك)