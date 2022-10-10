في ذكرى الهجوم الاحتلالي التركي على كري سبي.. مجلس تل أبيض العسكري يعاهد بتحرير الأراضي المحتلة

أدلى مجلس تل أبيض العسكري ببيان، في الذكرى السنوية الثالثة للهجوم الاحتلالي على مقاطعة كري سبي ومنطقة سري كانيه من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

أدلي البيان في مقر المجلس بناحية عين عيسى، من قبل قائد مجلس تل أبيض العسكري، رياض الخلف، بحضور قادة الأفواج العسكرية التابعة للمجلس.

استهل قائد مجلس تل أبيض العسكري بالقول: "إن الدولة التركية المحتلة منذ هجومها الاحتلالي على مقاطعة كري سبي في 9 تشرين الأول من عام 2019 ، ارتكبت جملة من الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمرافق الخدمية في المنطقة المحتلة، إلى جانب سياسات القتل والاختطافات بحق أهالي تلك المناطق".

وأشار إلى أن المحتل التركي يتبع سياسة ممنهجة بهدف قضم الأراضي المحتلة تمهيداً لضمها نهائياً إلى "امبراطوريته المزعومة"، وذلك من خلال سياسة التتريك والتغيير الديموغرافي التي يتبعها هناك، إلى جانب جعل تلك المناطق بؤرة لتفريخ عناصر إرهابية جديدة تبث الإرهاب وتقوض السلم الدولي.

وأكد الخلف أنه "انطلاقاً من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كأبناء الشعوب السورية المقاومة نعمل على التصدي ومقاومة هذه المخططات ومقارعة المحتل لوقف تماديه وعنجهيته التي تطال بشكل يومي أراضي المقاطعة على خطوط التماس من خلال القصف المستمر على قرى المدنيين لتقويض الأمن والاستقرار فيها، وكسر إرادة الأهالي عبر دفعهم للاستسلام".

وعاهد قائد مجلس تل أبيض العسكري في ختام بيانه بتصعيد المقاومة حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة من رجس المحتل التركي ومرتزقته، والذود عن حرمة الأراضي السورية وإحباط محاولات المحتل التركي باحتلال أي شبر منها.

(د)

ANHA