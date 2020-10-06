في ذكرى احتلال سري كانيه.. إقامة عرض فنّي في مخيّم واشوكاني

وشارك في العرض المئات من أهالي سري كانيه المقيمين في المخيم وخارجه، بحضور الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي, الرئاسة المشركة لمجلس مقاطعة الحسكة, بالإضافة إلى جرحى الحرب وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأ العرض بتجوّل الحضور في معرض صور نظمه "شوبدارين روجي"، وتمحورت الصور حول معركة سري كانيه وأطفالها وآلام نسائها بالإضافة إلى العديد من صور أبطال مقاومة الكرامة.

وبعد التجوّل وقف الحضور دقيقة صمت, تلاها إلقاء الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم كلمة، قال فيها: "تمرّ سنة على الاحتلال التركي لمناطقنا، سنة من معاناة شعبنا وآلامهم, وهم بعيدون عن مناطقهم, وكل ذلك تحت أنظار المجتمع الدولي وصمت منظّمات حقوق الإنسان".

وأضاف مسلم: "أهلنا في سري كانيه بكافّة مكوّناتها نشعر بمعاناتكم، وأنتم بعيدون عن بيوتكم ودياركم, فالاحتلال التركي لن يستمرّ، بل هو زائل عاجلاً أم آجلاً وسنسترجع ديارنا".

وتابع مسلم: "إنّ الاحتلال سيستمرّ بانتهاكاته بكافّة السبل؛ لأنّ مشروع الإدارة الذاتية يخدم كافّة شعوب المنطقة، ولذلك الأنظمة المستبدّة تخشى من هذا المشروع لأنّ الديمقراطية تؤثّر على سلطاتهم".

واختتم مسلم حديثه بالقول: "على كافّة المكوّنات الوقوف صفّاً واحداً خلف أبنائنا قوّات سوريا الديمقراطية، وتوحيد شعوبنا لتحقيق النّصر وعودة كافّة المهجّرين إلى ديارهم".

ومن جانبه قال عضو مجلس عوائل الشهداء عبد الرزاق أحمد: "في سري كانيه أُبديت مقاومة عظيمة وتضحيات بلا حدود من أجل تراب الوطن، ووقفت في وجه دولة الاحتلال التركيّ ومرتزقته المأجورين".

ومن جانبه تحدّث باسم جرحى الحرب في شمال وشرق سوريا هبون سري كانيه وقال: "نحن دعاة سلام، ولسنا دعاة خراب، نريد الحرّية لأنفسا ولغيرنا أيضاً, فبسبب الاحتلال التركي العثماني يعيش الآن أهالي سري كانيه مع أطفالهم في مخيمات التهجير وسط صمت دوليّ".

وتحدّث الطفل محمد حميد محمد الذي أُصيب بالقذائف الفوسفورية التي استخدمها الاحتلال التركي في سري كانيه، عن معاناته وتهجيره من كوباني إلى سري كانيه متسائلاً: "ماذا يريد الاحتلال التركي منّا؟, ماذا يوجد لدينا حتّى يحاربنا؟"

وبعد الانتهاء من الكلمات قدّمت فرقة سري كانيه الموسيقية وفرقة مدينة الرقة الموسيقية أغاني ثورية ووطنيّة عن سري كانيه, ثم غنّت أيضاً الفنانة الأوبرالية مزكين طاهر أغاني عن مدينة سري كانيه.

وفي الختام تمّ عرض سنفزيون عن مدينة سري كانيه قبل وبعد الاحتلال التركيّ.

(إ)

ANHA