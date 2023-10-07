في ذكرى احتلال مقاطعتهم مهجرو كري سبي يطالبون بالعودة الآمنة

تنديداً باحتلال تركيا لمقاطعة كري سبي وهجماتها المستمرة على شمال وشرق سوريا، تجمّع مهجرو مقاطعة كري سبي اليوم، أمام الجامع الكبير في ناحية عين عيسى للخروج في مظاهرة تحت شعار "مقاومتنا ستثمر نصراً حتمياً"، وسط حملهم يافطات كتب عليها "إرهاب تركيا لن يخيفنا"، "ندين ونستنكر الهجمات التركية الدموية على شمال وشرق سوريا"، بالإضافة إلى صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية.

انطلقت المظاهرة باتجاه دوار الشهيد جودي وسط ناحية عين عيسى وسط ترديد المتظاهرين "لا للمحتل التركي"، "أردوغان قاتل الأطفال"، "تحيا مقاومة الشهداء"، "تحيا مقاومة قسد".

وعند وصولها إلى دوار الشهيد جودي ألقى الإداري في مخيم مهجري كري سبي، محمد الشيخ كلمةً ندد خلالها باحتلال تركيا ومرتزقتها لمقاطعة كري سبي وتهجير أهلها، والصمت الدولي حيال الجرائم التي ترتكبها بحق دول الجوار وفي المناطق التي تحتلها من سوريا من تهجير السكان وسلب ممتلكاتهم والتغيير الديموغرافي فيها، وعدّ صمتهم هذا شراكة في هذه الجرائم.

وأكد "المقاومة السبيل الوحيد لدحرّ المحتل من الاراضي المغتصبة، والسير على نهج الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن في سبيل الدفاع عنه وإحباط مخططات المحتل بقضم المزيد من الأراضي السورية".

وطالب القوى الدولية بتأمين عودة آمنة لآلاف النازحين والمهجرين عن مناطقهم المحتلة.

واحتلت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مقاطعة كري سبي وأجزاء واسعة من أريافها عقب عدواناً غاشم عليها في الـ 9 تشرين الأول عام 2019، وارتكبت فيها أبشع الجرائم من قتل وسلب للممتلكات بالإضافة للتريك والتغيير الديموغرافي بعد تهجير أكثر من 60 بالمئة من سكانها.

(د)

ANHA