في ذكرى 166 لـ8 آذار... Jin, Jiyan, Azadî

كثفت الحركات والتنظيمات النسائية جهودها الدبلوماسية، وفي سبيل توحيد الرؤية النسائية في وجه النظام المعادي لتحرر المرأة؛ نُظمت مؤتمرات دولية وعالمية انضمت إليها نساء من مختلف بقاع العالم، فما هي هذه الجهود؟

تأسست عشرات الحركات والتنظيمات النسائية في العالم؛ بغية نيل المرأة لحقوقها الأساسية في المجتمعات، لكن كل منظمة كانت تسيّر على نهج وأيديولوجية مختلفة.

وشكل اندلاع شرارة ثورة المرأة (19 تموز 2012) في روج آفا وشمال وشرق سوريا، نقطة تحول هامة في توجّه هذه التنظيمات؛ لتوحيد الرؤية النسائية في شمال وشرق سوريا والشرق الأوسط والعالم.

هذه الرؤية النسائية توسعت مع توسع فلسفة "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)، حيث تعتبر روج آفا مهداً لانتشار هذه الفلسفة التي أصبحت شعاراً رئيساً لفعاليات تنظيمات نسائية في كردستان والعالم، وانتفاضة روجهلات كردستان بريادة المرأة وشعار "Jin, Jiyan, Azadî" خير مثال على ذلك.

في هذا الجزء من ملفنا، سنسلط الضوء على أهم الفعاليات والنشاطات النسائية التي نظمت؛ بغية توحيد الرؤية النسائية حول العالم ضد هجمات الإبادة التي تتعرض لها المرأة من قبل النظام المعادي لنهج حريتها، من 8 آذار (يوم المرأة العالمي) 2022، ولغاية التاريخ نفسه من عام 2023.

أهم الفعاليات النسائية في 2022

-12 آذار، عُقدت جلسة مشاورات في مدينة السليمانية بباشور (جنوب كردستان)؛ لمناقشة وضع المرأة الكردية في جميع أنحاء كردستان، وذلك تحت شعار "إنهاء الإبادة ضد النساء"، وتم خلال الجلسة التأكيد على أنه من الضروري للمرأة الكردية تجاوز الحدود التي تصبح عقبة أمامها، من خلال وحدتها وتضامنها، وتوحيد موقف مشترك لحماية النساء المعرضات لخطر العنف في حياتهن.

-15 آذار، نظم تحالف ندى (التحالف النسائي الديمقراطي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ندوة حوارية على منصة الزووم، تحت عنوان "بالوحدة النسائية سنحقق المساواة والديمقراطية والحرية".

-24 آذار، عقد مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا كونفرانساً في مدينة قامشلو، تحت شعار "المرأة السورية في ظل الاحتلال التركي، معاناة - صمود - مقاومة"، أُقر فيه بتشكيل لجان للحقوقيين وفتح مراكز للأبحاث لتقصي الحقائق في المناطق المحتلة وتوثيق الانتهاكات.

-15 أيار، بدعوة من مؤتمر ستار، عُقد الاجتماع التشاوري للنساء الكرديات في روج آفا بمدينة قامشلو، دعت النساء خلاله إلى الاجتماع على مستوى أجزاء كردستان الأربعة، والبت من أجل عقد الكونفرانس القومي الثالث للمرأة الكردية في أسرع وقت ممكن.

-4 حزيران، أطلقت ناشطات وفاعلات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "مبادرة نون لحرية أوجلان"، بغية التعريف بفكر القائد عبد الله أوجلان وحماية المكونات ومختلف الهويات الثقافية والإثنية والعقائدية والدفاع عن حقها بالهوية التي نصت عليها كل القوانين الإنسانية.

-7 حزيران، تحت شعار "النساء يحمين كردستان من الاحتلال"، أعلنت 72 شخصية نسائية عن تأسيس مبادرة "المرأة تدافع عن كردستان ضد الاحتلال".

-22/23 تموز، عقد الملتقى الأول لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا على مستوى الشرق الأوسط، تحت شعار "بتكاتف المرأة سنحمي مكتسبات الثورة ونطورها"، وخرج بعدة توصيات من شأنها تطوير نضال ومقاومة المرأة ضمن ثورة 19 تموز، وتقوية تلاحم النساء على مستوى سوريا بشكل أكبر.

-4/10 أيلول، شاركت نساء من 30 دولة حول العالم في الدورة الثالثة من "المؤتمر العالمي للنساء القاعديات" تحت شعار "تضامن... تضامن مع النساء" بتونس؛ بهدف طرح مشاكل ومشاغل النساء العاملات والكادحات في مختلف القطاعات والمجالات.

-19 تشرين الأول، أطلقت مجموعة من النساء وممثلات عن تنظيمات نسائية خلال اجتماع افتراضي، مجموعة فعاليات عالمية وبرامج مشتركة لتسليط الضوء على واقع المرأة ؛ لتقوية زخم احتجاجات نساء إيران وأفغانستان.

-28/29 تشرين الأول، عقد الملتقى الحواري النسوي تحت عنوان "المرأة والتحول الديمقراطي في سوريا" بحضور 55 مندوبة من خارج شمال وشرق سوريا، توفق على "أهمية دور المرأة بالمشاركة في الحياة السياسية والشأن العام".

-5/6 تشرين الثاني، أعلن عن تأسيس شبكة " Jin, Jiyan, Azadî" نساء تنسجن حريتهن" خلال المؤتمر الدولي الثاني للمرأة الذي عقد تحت شعار "ثورتنا، تحرير الحياة"، في العاصمة الألمانية برلين.

-29 تشرين الثاني، عقد المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة (YPJ) ومركز العلاقات لمؤتمر ستار، برنامج عبر تطبيق الزووم، لمناقشة هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

-28 كانون الأول، نظم مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة ((YPJ، ندوة رقمية بعنوان "دور المرأة في ترسيخ أسس الوحدة الوطنية كضرورة استراتيجية لحماية الشعب الكردي".

(ي م)

ANHA