في ذكرى 15 آب زيارة أضرحة الشّهداء

وتوجّه المئات من أهالي حيّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، بقافلة سيارات إلى مزار الشهداء في حي الشقيف، وذلك بالتزامن مع الذّكرى السنوية الـ 36 لقفزة 15 آب.

وانطلقت قافلة السيارات من أمام أكاديمية المجتمع الديمقراطي الواقعة في حيّ الأشرفية، وسط ترديد الشّعارات التي تحيّي المناضل عكيد، والشهداء. وجابت القافلة شوارع حيّي الأشرفية، والقسم الغربي والشرقي من حي الشيخ مقصود.

ومن ثمّ توجّه الأهالي صوب مزار شهداء حيّي الشيخ مقصود والأشرفية والواقع في حي الشقيف، حيث وقف الأهالي دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، كما عاهدوا بالسّير على نهج القيادي معصوم قورقماز وجميع شهداء الحرّية.

(ع س/ك)