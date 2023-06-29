في ثاني أيام عيد الأضحى أجواء مبهجة في الطبقة ومنبج

صادف يوم أمس الأربعاء 28حزيران ، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء وقفة يوم عرفة أهم مناسك الحج، حيث استيقظ المسلمون كصبيحة كل عيد على صوت التكبيرات، وتوجُّه إلى المساجد وأداء صلاة العيد، ثم إلى مزارات الشهداء لزيارة أضرحة الشهداء، إلى جانب تبادل االتهاني بالعيد.

وظهرت السعادة على وجوه الأطفال، بملابسهم الممزوجة بألوان الفرح والتي صنعت أجواء العيد، وتمتلأ ضحكاتهم في ساحات اللعب والحدائق والمنتزهات حيث رسموا البهجة والسرور في أحياء المدن.

وتتميز أيام العيد عن غيرها لدى الأطفال بملابسهم الجديدة التي تشكل لوحة مليئة بالفرح والسعادة، ويعتبر العيد بالنسبة للأطفال قطاراً مليء بالبهجة والفرح للعب في ساحات أحيائهم والذهاب مع عائلتهم إلى الحدائق والمنتزهات وزيارة الأقارب والأصدقاء.

ويعتبر عيد الأضحى المبارك من أهم الأعياد الدينية في الإسلام بعد عيد الفطر، وتأتي أهمية عيد الأضحى في تعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية، وتعزيز الوحدة والتآخي .

(سـ)

ANHA