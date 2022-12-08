في سيناريو متوقع.. البرلمان اللبناني يفشل للمرة التاسعة في انتخاب رئيس للبلاد

وأخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، للمرة التاسعة على التوالي في انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من الفراغ الرئاسي الذي تعيشه البلاد منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحصل المرشح ميشال معوض على 39 صوتاً، فيما حصدت الورقة البيضاء 39 صوتاً، و9 أصوات لـ "لبنان الجديد"، و5 أصوات لعصام خليفة، و4 أصوات ملغاة.

جاء ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدء الجلسة التاسعة لانتخاب الرئيس في وقت سابق صباح اليوم، وبدء تصويت النواب الـ 105 الحاضرين للجلسة.

بدوره، دعا بري إلى عقد جلسة عاشرة لانتخاب الرئيس، الخميس المقبل.

وجرت الجلسة التاسعة على وقع حالة انقسام حاد بين الفرقاء السياسيين، بين محور "8 آذار" الذي يقوده "حزب الله"، و"المحور السيادي التغييري"، ومستقلين، دون أن يتمكن أي معسكر منهم من الوصول لاتفاق على مرشح واحد.

وفي وقت سابق، تحدثت مصادر سياسية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يدعو إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، بدءاً من النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر، ما لم يتبلور مسعى حواري يؤدي إلى نتيجة إيجابية.

(د ع)