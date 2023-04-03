في سياق حملة مكافحة المخدرات.. الاتحاد الرياضي بدير الزور ينظم بطولة شطرنج

بمشاركة 14 لاعباً انطلقت اليوم، بطولة الشطرنج، في الصالة الرياضية بريف دير الزور الغربي.

بدأت البطولة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس دير الزور المدني وأعضاء الاتحاد الرياضي بريف دير الزور الغربي.

نظمت البطولة حسب النظام السويسري للعبة الشطرنج، والتي جرت "على سبع جولات، والمدة الزمنية لكل جولة 20 دقيقة، ويتم جمع النقاط وتحسب لكل لاعب وعند انتهاء الجولات يتم اختيار المراكز الأولى".

في ختام البطولة، أحرز المتسابق وائل الأحمد المركز الأول، وعزام السالم المركز الثاني، وفايز الحمود المركز الثالث، وزياد المكتوم المركز الرابع، وخالد المنصور، المركز الخامس.

ومن المقرر أن يشارك الحاصلون على المراكز الخمسة في بطولة الشطرنج القادمة على مستوى شمال وشرق سوريا.

وكانت لجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الغربي، قد أطلقت في الـ 27 من آذار/مارس الفائت، حملة للتوعية بمخاطر المخدرات، تستمر لمدة شهرين.

(ع ع/خ)

ANHA