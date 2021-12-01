في سياق فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة.. محاضرة توعوية لتجمع نساء زنوبيا في منبج

منذ الـ 20 من شهر تشرين الثاني المنصرم، ولغاية العاشر من شهر كانون الأول الجاري، تستمر حملة "ناضلي لدحر العنف والاحتلال" التي أطلقتها الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، للقضاء على العنف الممارس بحق المرأة.

وسلّطت المحاضرة التي حضرها عضوات من مكتب تجمع نساء زنوبيا، وعدد من أهالي المدينة، الضوء على أشكال ومظاهر العنف وتداعياته على المرأة والمجتمع.

وأشارت عضوة الهيئة الإدارية للتجمع، غادة حميد، إلى أن تقبل المرأة للعنف وسكوتها عنه يجعل الطرف الآخر وهو المُعنِّف يأخذ في التمادي أكثر.

ورأت غادة حميد أن أسباباً ثقافية وأخرى اجتماعية مثل الجهل والعادات والتقاليد البالية، تسمح بارتكاب العنف ضد المرأة، قائلة: "يعطي المجتمع الذكوري دائماً الحق للرجل في ارتكاب العنف ضد المرأة، وإجبارها على قبوله".

هذا، ولفتت غادة حميد إلى أن ارتكاب العنف بحق المرأة لا يقتصر على إلحاق الأذى الجسدي بها، بل يتعداه إلى كل فعل وقول، وقد صنّفت أشكال العنف إلى تسع مجموعة رئيسة، منها الإساء الجسدية والثقافية والعاطفية".

وأوضحت غادة حميد أن "الثورة الاجتماعية وثورة المرأة وأيديولوجية تحرر المرأة، ساهمت إلى حد ما في تجاوز أسس الذكورية التقليدية والرجعية التي ترتكب يومياً جرائم قتل بحق الملايين من النساء".

(ش س/ي م)

ANHA