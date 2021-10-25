في سري كانيه التي تحتلها تركيا.. غارة جوية للتحالف الدولي تقضي على قيادي لداعش

والمرتزق (أبو حمزة الشحيل) أحد أهم قادة مرتزقة داعش، الذين فروا إلى المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا، والتي أصبحت ملاذاً أمناً لهم، وهذا دليل جديد يكشف استمرارية دعم جيش الاحتلال التركي، لمرتزقة داعش.

ونشر مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي على صفحته (فيسبوك) منشوراً قال فيه: "(المنطقة الآمنة لداعش..)، الطيران المسير (صديق) يستهدف بغارة جوية مقر الإرهابي صباحي الإبراهيم المصلح، "أبو حمزة الشحيل"، في قرية العدوانية بريف سريه كانية/ رأس العين، وهو أحد أهم قادة داعش في دولة الخلافة المنهارة".

وبين فرهاد الشامي أن الإرهابي أبو حمزة الشحيل، شغل منصب قيادي في مجلس الشورى لداعش، وهو من أكثر الإرهابيين الذين حاكموا الناس بتهمة الردة والكفر، وتسبب بذبح العشرات من أبناء المنطقة.

وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي، قتل أبو حمزة واثنين من مرافقيه (الدواعش) اليوم عندما كان يمارس مهامه اليومية، في منطقة رأس العين المحتلة، مستفيداً من حالة الأمان التي منحته إياه تركيا.

وتأتي هذه الغارة بعد أيام من غارة أمريكية مماثلة استهدفت مرتزقاً في ناحية سلوك بمقاطعة كري سبي التي تحتلها تركيا.

وسبق إن ظهر عناصر من مرتزقة داعش بشكل علني في المناطق التي تحتلها تركيا في سوريا، رافعين إعلامهم، مع ترديد أناشيد لهم، عند دوار القطنة، تحت رعاية وحماية جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له.

(أس/م)

ANHA