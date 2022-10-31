في سنوية تأسيسها قوى الأمن الداخلي تعاهد على أداء مهامها في بسط الأمان والسلام

بدأت الاحتفالية بتقديم عرض عسكري قدمته قوى وتشكيلات قوى الأمن الداخلي، تلاه الوقوف دقيقة صمت.

الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية لإقليم الجزيرة، همرين علي، ألقت كلمة خلال الاحتفالية هنأت فيها شعوب المنطقة وكافة أعضاء قوى الأمن الداخلي بالذكرى السنوية التاسعة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، وأضافت :"إن قوى الأمن الداخلي قد تشكلت بتضحيات شباب وشابات المنطقة من كافة المكونات، الذين وقفوا في وجه مرتزقة داعش لحماية شعوب منطقتهم، وما هذه المكتسبات إلا ثمرة تضحياتهم".

وتابعت :"تستمر قوى الأمن الداخلي في القيام بواجبها لبسط الأمن والأمان لشعوب شمال وشرق سوريا، وحماية مكتسبات الثورة وأصبحت الأمل لشعوب المنطقة، وعليه نجدد عهدنا لرفاقنا الشهداء ولشعبنا بأننا سنواصل أداء مهامنا وواجباتنا في الحماية وبسط الأمان والسلام."

ومن جهته، تحدث الرئيس المشترك لهيئة الداخلية لإقليم الجزيرة كنعان بركات، الذي استذكر جميع الشهداء كما هنأ قوى الأمن الداخلي بهذه المناسبة، وقال: "قوى الأمن الداخلي ستبقى رمزاً للأمن والأمان والسلام لشمال وشرق سوريا وكافة شعوبها ونعاهد رفاقنا الشهداء على السير على دربهم في حماية مكتسبات الثورة."

كما ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة جواهر عثمان كلمة أشادت فيها بالتضحيات التي قدمتها قوى الأمن الداخلي وأضافت: "بداية نستذكر جميع الشهداء. إننا وبفضل تضحيات وجهود قوى الأمن الداخلي، نعيش في سلام وأمان. كانت قوى الأمن الداخلي جديرة بتسميتها مؤسسة الأمان والسلام، وعليه نبارك الذكرى التاسعة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، على القائد عبد الله أوجلان الذي أرسى فكرة أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا، كما نبارك لأعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي وكافة المكونات".

ومن جهتها، أشادت عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا، ريحان لوقو، بتضحيات قوى الأمن الداخلي ودورها في حماية المنطقة من كافة الأخطار والهجمات الداخلية والخارجية وأضافت: "تؤدي المرأة دوراً ريادياً ضمن قوى الأمن الداخلي في حماية وبسط الأمن والأمان في المنطقة. بروح المرأة الحرة سنبني وطناً حراً وديمقراطياً، وبطليعة قوى الأمن الداخلي- المرأة سنحارب الذهنية الذكورية والسلطوية".

كما أشادت ريحان لوقو بمقاومة زاب وأكدت دعم شعوب شمال وشرق سوريا للمقاومة الفدائية التي يبديها مقاتلو ومقاتلات حركة الحرية في جبال كردستان.

وتخلل الاحتفالية تكريم أقسام قوى الأمن الداخلي ومنها؛ جهاز الأمن العام، مكافحة الإرهاب، إدارة المرور، إدارة مكافحة المخدرات، إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، قوات العمليات، قوات الهات، قوات النجدة، إدارة قوات حماية السجون، إدارة مكافحة الجريمة، إدارة قوات حماية الهيئات، إدارة قوات حماية المؤسسات والأحزاب، إدارة قوات العلاقات الخارجية، وقوات سوتورو، وقوات حرس الخابور (ناطورة)، من قبل المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية قدمتها فرقة جودي وسط عقد حلقات الدبكة.

(خ ع/ك)

ANHA