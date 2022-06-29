في سنوية الشهيدة زيلان ذوو شهداء إقليم عفرين يوقدون الشموع على أضرحة الشهداء

وتجمع ذوو الشهداء والعشرات من الأهالي في مزار شهداء مقاومة العصر الواقع في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، لإشعال الشموع على أضرحة الشهداء.

بعد الوقوف دقيقة صمت تحدثت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خديجة علو عن تضحيات الشهداء ودورهم في إنارة درب الحرية "إن تضحيات الشهداء العظيمة في عموم كردستان وخاصة في روج آفا أنارت درب الحرية، للمضي قدماً على نهج المقاومة ضد السياسات الاحتلالية".

واستذكرت خديجة علو بهذه المناسبة جميع شهداء شهر حزيران وبشكل خاص الشهيدة زيلان.

وعاهدت خديجة علو في ختام حديثها جميع الشهداء على المضي على نهجهم حتى تحقيق أهدافهم في تحرير الأراضي المحتلة.

ومن ثم أشعل الأهالي وذوو الشهداء الشموع على أضرحة الشهداء.

(كروب/ك)

ANHA