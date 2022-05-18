في سلسلة فعاليات لإحياء شهر الشهداء.. أهالي إقليم الجزيرة يستذكرون المناضل حقي قرار - تم التحديث

استذكاراً للمناضل حقي قرار وإحياءً لشهر الشهداء نظمت اليوم، مجالس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، ونواحي الشدادي، وتل براك، وتل حميس، وتربه سبيه، وجل آغا، وكركي لكي، وديرك؛ التابعة لإقليم الجزيرة مراسم استذكار كوكبة من الشهداء، ممن استشهدوا خلال أعوام مختلفة من النضال ضمن حركة التحرر الكردستانية وثورة شمال وشرق سوريا.

الحسكة

نظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في الحسكة، مراسم استذكار 59 شهيداً، ممن استشهدوا خلال شهر أيار في أعوام وأماكن متفرقة.

ونظمت مراسم استذكار الشهداء الـ 59 في صالة رشو الواقعة في حي المشيرفة في المدينة، التي زينت بصور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

شارك فيها المئات من مكونات الحسكة وأسر الشهداء، بالإضافة إلى أعضاء كافة المراكز والمؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، سوزان حسكة، مستذكرةً المناضل حقي قرار الذي استشهد في 18 أيار عام 1977، وعموم شهداء الحرية.

وأشارت إلى أنه بعد عام من استشهاد المناضل حقي قرار، تم الإعلان عن تأسيس حزب العمال الكردستاني، وقالت: "هذا الحزب هو حاضنة الشهداء، وأنهم استشهدوا في جبال كردستان وفي روج آفا ومناطق عدة، مضحين بأنفسهم من أجل أن تعيش كافة مكونات المنطقة بكرامة وحرية".

مضيفةً "هؤلاء الشهداء ضحوا لأجل مشروع أخوة الشعوب، وحافظوا على أرضنا، ولولاهم لما كنا موجودين اليوم، وما تنعمنا بالأمن والأمان".

كما استنكرت سوزان حسكة في ختام حديثها، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، "هذا العام سيكون عام تحقيق حرية القائد أوجلان الجسدية، وفلسفته ستكون الحل الأمثل لحل القضايا العالقة في الشرق الأسط".

من جانبها أكدت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، فاطمة حسين، أن الشهداء استطاعوا ردع مرتزقة داعش والاحتلال التركي، وقاتلوا حتى نالوا مرتبة الشهادة، قائلةً: "وجودنا وأساسنا هم شهدائنا وقائدنا، ونحن نستمد قوتنا من أسر شهدائنا".

لتختتم مراسم الاستذكار، بتقديم مجلس عوائل الشهداء عرض سنفزيون يتضمن صور الـ 59 شهيداً، من قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة، قوى الأمن الداخلي، الانضباط العسكري وواجب الدفاع الذاتي.

الدرباسية

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، اليوم، مراسم استذكار 72 من شهداء أشهر كانون الثاني وشباط وآذار نيسان وأيار، ممن استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة، وذلك في مركز الثقافة والفن في الناحية.

حضر المراسم أسر الشهداء بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، عدلة مصطو، كلمة استذكرت فيها جميع الشهداء.

وقالت: "يقع على عاتق كل مواطن يعيش في شمال وشرق سوريا أن يكمل مسيرة الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن"، وأضافت: "يتوجب علينا أيضاً عدم السماح للاحتلال التركي وداعميه أن يهددوا الأمن والأمان الذي حققه لنا أبنائنا وبناتنا الشهداء".

بدورها قالت المستشارة مجلس مقاطعة الحسكة، زينب شيتكا، إن شمال وشرق سوريا حققت الكثير من الانتصارات والإنجازات وهذا بفضل دماء الشهداء الذين حرروا جميع مناطقنا بمقاومتهم ودمائهم الطاهرة.

وأشارت زينب شيتكا أن الاحتلال التركي مراراً وتكراراً "يستهدف مكتسبات شهدائنا ويعمل على زعزعة أمننا واستقرارنا، لكن مقاومة أهالي المنطقة أفشلت جميع مخططات الاحتلال".

كما استذكرت في حديثها المناضل حقي قرار وأكدت أن مقاومته مستمرة في كل كردي يسير على نهج القائد أوجلان.

ثم قرئت أسماء الشهداء الـ 72 من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء، حميد معيش، وعرض سنفزيون لحديث القائد عن الشهداء، لتختتم بعدها مراسم الاستذكار بترديد الشعارات التي تحيّي الشهداء وتندّد بالاحتلال.

الشدادي

في السياق ذاته نظم مجلس عوائل الشهداء بالشدادي مراسم لاستذكار الشهيد حقي قرار و50 شهيداً ممن استشهدوا خلال شهري نيسان وأيار في السنوات الماضية في مناطق وأماكن متفرقة.

بحضور العشرات من أهالي المنطقة الجنوبية للحسكة وعدد من أسر الشهداء، أقيمت المراسم في صالة الحرية بمجلس الناحية.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء، عبير النزال، أسماء الشهداء الذين جرى استذكارهم اليوم.

ثم تلاها كلمة لمجلس عوائل الشهداء ألقاها الرئيس المشترك للمجلس، علاء الإبراهيم، بارك فيها الانتصارات والمكتسبات التي تحققت في روج آفا وشمال وشرق سوريا على الشهداء وعوائلهم، مؤكداً أنه وبنضال وتضحيات الشهداء في أجزاء كردستان وصلت ثورة روج آفا إلى المرحلة الحالية من التطور والنجاح.

وذكر الابراهيم أن" استشهاد حقي قرار كان في مؤامرة تم ترتيبها ضده في عام 1977.

وتحدث عن مسيرته النضالية، وقال: "هو من أصول تركية من سواحل البحر الأسود ويعد من أكثر أعضاء مجموعته آنذاك إخلاصا وتضحية".

وأشار أن هؤلاء الأبطال هم فتحوا ومهدوا الطريق أمام أبناء شعوب المنطقة للانطلاق في درب النضال والحرية فكان الشهيد حقي مثال يحتذي به جميع الأجيال والشعوب التواقة للحرية .

واختتم الإبراهيم حديثه داعياً الجميع للسير على خطا الشهداء لدحر كافة المؤامرات التي تحاك من قبل دولة الاحتلال التركي التي تهدف إلى إضعاف مشروع الأمة الديمقراطية، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي الشهادة والشهيد.

تل براك

كما نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك مراسم استذكار شهداء شهر أيار ممن استشهدوا أثناء مقاومتهم ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقة داعش على مدار أعوام متفرقة، وذلك في قاعة المركز الثقافي بحضور العشرات من أسر الشهداء وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ن ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء والرئيسة المشتركة لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في تل براك، هندرين سينو، كلمة أشادت فيها بدور الشهداء في تحقيق حياة حرة وكريمة لجميع الشعوب.

تلاه إلقاء كلمة من قبل الإداري في مجلس تل براك العسكري، أحمد الدرعان، أكد من خلالها أن "الشهداء مفتاح الحرية، وهم لبنة الأساس التي تبنى عليها الوطن".

وفي ختام الفعالية تم عرض سنفزيون عن المسيرة الكفاحية للقائد عبد الله أوجلان ونضال الشهداء.

تل حميس

أما في ناحية تل حميس، استذكر أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والمجتمعية والأحزاب السياسية 51 شهيداً ممن استشهدوا خلال شهر أيار في أماكن وأعوام متفرقة.

بدأت الفعالية التي أقيمت في المركز الثقافي بالناحية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في تل حميس، سلمى أحمد، والتي استذكرت جميع شهداء الحرية والكرامة بمناسبة شهر الشهداء، وقالت: "ناضل الشهيد حقي قرار من أجل رفع الظلم عن كافة الشعوب".

سلمى عاهدت بالسير على خطا الشهداء حتى تحرير عموم المنطقة من الاحتلال والمرتزقة.

وتلاها كلمة للرئيس المشترك لمجلس ناحية تل حميس، خالد النايف، الذي أوضح أن الشهداء أنبل البشر، وقال: "نؤدي أبسط واجب لنا تجاه شهدائنا بأن نبقى على دربهم النضالي"، مجدداً العهد بالسير على دربهم.

لتختتم المراسم بترديد الشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء.

تربه سبيه

استذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه 46 شهيداً من شهداء شهري نيسان وأيار في صالة النادي السياحي شمال الناحية والذين استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

بعدها ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه، ديروك ملا بشير، كلمة أشار من خلالها إلى أن شعوب المنطقة تتعرض للمؤامرات التي يحاول من خلالها الاحتلال التركي والدول الداعمة لها محو هوية وثقافة مكونات المنطقة، فيما تجابه حركة الحرية الكردستانية هذه المؤامرات وقدمت الآلاف من الشهداء في سبيل حرية شعوب المنطقة.

وبيّن أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان تأتي ضمن هذه المؤامرة والتي حاول الاحتلال التركي من خلالها كسر إرادة الشعوب، إلا أن دماء الشهداء كانت الرادع للوقوف ضد هذه المؤامرة.

وعرض خلال مراسم الاستذكار سنفزيون من تقييمات القائد أوجلان عن الشهداء، وصور الشهداء الذين تم استذكارهم.

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة وثائق الشهداء وتسليمها إلى ذويهم أكدوا على مواصلة نهج أبنائهم.

جل آغا

كما استذكر ذوو الشهداء وأهالي ناحية جل آغا ٦ شهداء ممن استشهدوا خلال شهري نيسان وأيار في أوقات وأماكن متفرقة، وجميع شهداء حركة الحرية في شهر الشهداء وأكدوا على المضي على خطاهم.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، بعدها ألقت الإدارية في مجلس المرأة لعوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، جواهر عثمان، كلمة استذكرت في بدايتها جميع شهداء حركة الحرية.

وأشارت إلى أن مشروع الأمة الديمقراطية مشروع كبير بحجم عظمة الشهداء، "ولأن فكر القائد أوجلان ديمقراطي حر يهدف إلى العيش بحرية وسلام بعيداً عن الحروب تتجه الدول الأوروبية إلى تعليم فكره للأجيال القادمة في الجامعات والمدارس".

كما أكدت أن شمال وشرق سوريا وخلال استقبالهم لجثامين الشهداء بالزغاريد والهتافات يجددون العهد لشهدائهم وأبنائهم بالمضي على خطاهم وطريقهم.

ثم عرض فلم سنفزيون عن الشهداء، ليتم بعدها قراءة وثائق الشهادة وتسليمها لذويهم وسط تعالي الهتافات التي تحيي الشهداء.

كركي لكي

ونظم أيضاً مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي مراسم استذكار ٣٥ شهيداً ممن استشهدوا في أماكن وأعوام متفرقة خلال شهري نيسان وأيار.

المراسم التي أقيمت بحضور العشرات من الأهالي وذوي الشهداء، في حديقة رميلان في بلدة رميلان، بدأت بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي، مصطفى مام خير، كلمة قال خلالها: "بفضل الشهداء وفكر القائد المبني على التعايش المشترك وأخوة الشعوب ننعم اليوم بالحرية والسلام في شمال وشرق سوريا"، مشدداً على أنهم سيتخذون من فهم حقيقة الشهداء أساساً لهم لمواصلة النضال.

ثم عرض سنفزيون يتضمن صور للشهداء الـ ٣٥ لتختتم المراسم بقراءة وثائق الشهادة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي شهناز عبدو وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

ديرك

تجمع المئات من أهالي ناحية ديرك ومجلس عوائل الشهداء ومنطقة برآف أمام مدخل ناحية ديرك وتوجهوا نحو قرية بروج التابعة لمنطقة الكوجرات في الناحية لاستذكار 57 من شهداء شهري نيسان وأيار ممن استشهدوا في أوقات وأماكن مختلفة.

وزينت صالة القرية بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان والأعلام والرموز الكردية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي، روبار ديرك، كلمة بمناسبة شهر الشهداء، استذكر في شخص شهداء الشهرين والشهيد حقي قرار جميع شهداء حركة التحرر الكردستاني.

وقال: "هؤلاء لهم الفضل في وصولنا إلى هذه المرحلة التاريخية، وقد أصبحت هذه الحركة رقماً صعباً بفضل تضحيات ونضال شهدائنا وشعبنا"، مضيفاً: "منذ تأسيس حركة التحرر الكردستانية لم تتوقف المؤامرات والمخططات التي تنفذها الفاشية التركية والديمقراطي الكردستاني في استهدافهم للحركة التحرر الكردستاني".

كما أكد روبار ديرك على أن "إحياء شهر الشهداء واجب علينا، لأننا قدمنا تضحيات نفيسة في سبيل حرية شعبنا، لذا فالمكتسبات التي حققناها في شمال وشرق سوريا يعود بالفضل إلى تضحيات شهدائنا".

بعدها عرضت كلمة للقائد عبد الله اوجلان عبر سنفزيون حول نضال وتاريخ الحركة وتضحيات الشهداء، ومن ثم قرئت أسماء الشهداء شهري نيسان وأيار من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في ديرك محمود أحمد.

لتنتهي المراسم بزغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي وتمجد الشهداء وقوات الكريلا.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم في مزار الشهيد دليل صاروخان لاستذكار 175 شهيداً ممن استشهدوا خلال شهري نيسان وأيار في تواريخ وأماكن مختلفة.

وتخلل المراسم الاستماع إلى كلمة مسجلة للقائد عبدالله أوجلان حول الشهداء، وجاء في كلمة القائد عبدالله أوجلان "حتى الآن وخلال تاريخنا قدمنا الكثير من الشهداء، شعبنا هو شعب الشهداء، لقد عاش شعبنا على هذه الآلام، لأجل الشهداء لا مجال للعودة والاستسلام".

كما ألقت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي ميديا محمد كلمة خلال المراسم وقالت إن 45 عاماً مضت على استشهاد أول شهيد على درب الحقيقة والانبعاث، وبناء الحياة والهوية الحرة، وأضافت: "اليوم وفي ذكرى يوم الشهداء، هناك أبطال يقاتلون في الجبال الحرة. في هذا اليوم بالذات قتل 28 محتلاً خلال عملية في خاكورك".

وأضافت ميديا محمد: "قبل 45 عاماً تم تأسيس حزب جديد من أجل حرية الشعب الكردي. كان الشهيد حقي قرار يقول على الدوام، يجب أن لا يبقى هناك خونة على أرض كردستان. واليوم أيضاً هناك خونة يسعون إلى طمس هوية الشعب الكردي".

كما نوهت ميديا محمد في سياق حديثها أنهم في روج آفا يعتبرون شخصية الشهيد حقي قرار مثالاً يحتذى به، وأن كل شهيد في درب الحرية يجسد حقيقة الشهداء مظلوم دوغان وحقي قرار.

وانتهت المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(كروب/س ر)

ANHA