في سابقة عالمية.. الهند تسجّل 400 ألف إصابة بكورونا في يومٍ واحد

وفتحت الهند السبت حملة التلقيح أمام مجمل البالغين على أراضيها وعددهم حوالي 600 مليون شخص رغم النقص في مخزون الجرعات وفي خضمّ الطفرة الوبائية التي أدت إلى تسجيل عدد قياسي جديدا بلغ أكثر من 400 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأحصت الهند وهي على خط مواجهة الوباء إلى جانب البرازيل، السبت 401 ألف و993 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في سابقة عالمية، وفق ما أعلن وزير الصحة. وخلال شهر نيسان/ أبريل، سجّلت الهند التي تضم 1,3 مليار نسمة، حوالي سبعة ملايين إصابة جديدة.

وسُجّلت السبت حوالي 3523 وفاة في يوم واحد، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 211 ألفًا و843 وفاة. إلا أن عددًا من الخبراء يرى أن العدد الفعلي أكبر بكثير إذ إن عدد الفحوص ليست كافية وأسباب الوفاة لا تسجل بدقة.

وحذّرت ولايات عدة من بينها ماهاراشترا ونيودلهي وهما من بين الأكثر تضررًا، من أنها لا تملك مخزونات كافية من اللقاحات وأن النشر الموسع للقاحات مهدّد بخلافات إدارية وارتباك حول الأسعار ومشاكل تقنية في منصّة اللقاحات الإلكترونية التابعة للحكومة.

وحتى الآن، أُعطيت حوالي 150 مليون جرعة، أي لنسبة 11,5% من السكان، وحصل 25 مليون منهم على الجرعة الثانية.

وقال جايانتي فازانت في مركز للتلقيح مكتظ في بومباي إن "طوابير الانتظار هنا هائلة للغاية" مضيفًا أن "الناس لا يكفون عن التقاتل".

ويغذي ارتفاع عدد الإصابات في هذا البلد انتشار الوباء في كافة أنحاء العالم، حيث أُصيب أكثر من 150 مليون شخص، بينهم قرابة ستة ملايين في أسبوع واحد، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس الجمعة.

وفي المجمل، يتسبب الوباء بأكثر من 800 ألف إصابة جديدة في اليوم كمتوسط في العالم، وهو عدد ارتفع بأكثر من ضعفين منذ منتصف شباط/ فبراير.

وفي ذات السياق، سجّلت البرازيل، الجمعة 2595 وفاة جديدة جراء كوفيد-19، ما يرفع حصيلة الوفيات لشهر نيسان/ أبريل إلى 82266، في حصيلة شهرية قياسية تسجّلها للشهر الثاني على التوالي منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أعداد وزارة الصحة.

وسجّلت الإكوادور إحدى الدول الأكثر تضررًا في أميركا اللاتينية، خلال شهر نيسان/ أبريل عددًا قياسيًّا من الإصابات مع أكثر من 53 ألف إصابة جديدة. وفي الأرجنتين، تم تمديد حظر التجوّل الليلي الجمعة لثلاثة أسابيع في بوينوس آيرس وفي ضاحيتها بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

هذا وبدأت دول أوروبية عدة تخفيف قيودها أملًا بإنعاش اقتصادها الذي تضرر بشدة. فالتدابير الصحية تسببت بتراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول بنسبة 1,7 في المئة في ألمانيا و0,4 في إيطاليا و0,5 في إسبانيا و3,3 في البرتغال التي تفتح حدودها مع إسبانيا السبت وتدخل في المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف التدابير الصحية الذي بدأ في منتصف آذار/ مارس.

(ش ع)