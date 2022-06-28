في قطر.. واشنطن وطهران تستأنفان مفاوضاتهما حول النووي اليوم

صباح اليوم، أعلنت السفارة الايرانية في قطر، عن وصول كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، ​علي باقري كني، ووفد التفاوض الإيراني إلى الدوحة، حيث إن طهران كانت قد كشفت أنها اختارت قطر مكاناً للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.

هذا وكشفت السفارة الأميركية في الدوحة اليوم، أن "المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وناقشا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة وقطر، والجهود الدبلوماسية المشتركة بشأن إيران"، إذ أن إيران شددت على أن القضايا العالقة لإتمام الاتفاق النووي مرتبطة بالجانب الأميركي فقط، بينما المباحثات مع الجانب الأوروبي فهي منتهية، بحسب شبكة روسيا اليوم.

في حين أفادت تكهنات إعلامية عديدة بأن جولة المفاوضات هذه لن تطول كثيراً بسبب قلة الموضوعات العالقة التي سيتم مناقشتها، مشيرة إلى أن النتيجة ستكون إما الاتفاق أو لا اتفاق.

من جهتها، رحبت قطر باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي.

وكان مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي، قد أوضح في تصريح صحفي سابق أن "استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريباً وهو يتوقف على الإرادة الأميركية"، مشيراً إلى أن "واشنطن لم تتخذ بعد قراراً لازماً للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات".

وكانت معظم المناقشات حول إحياء الصفقة، عقدت في العاصمة النمساوية، فيينا، إلا أنها متوقفة منذ شهر آذار/ مارس الماضي.

(د ع)