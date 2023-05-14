في قرية القائد عبدالله أوجلان يتقدم حزب الخضر اليساري بالأغلبية

تستمر عملية فرز الأصوات في انتخابات باكور (شمال كردستان) وتركيا فيما ظهرت نتائج العديد من الصناديق التي انتهى فرز الأصوات فيها.

ومن الصناديق التي انتهى فرز الأصوات فيها صناديق قرية آمارا في ناحية خلفته التابعة لرها في باكور كردستان، وهي القرية التي ولد فيها القائد عبدالله أوجلان. حيث بلغ عدد الناخبين 361 شارك 258 منهم في الاقتراع.

وبحسب عملية الفرز في الانتخابات النيابية، حصل حزب الخضر اليساري على 201 صوتاً، فيما حصل حزب العدالة على 14 صوتاً، وحزب الشعب الجمهوري على 11 صوتاً، و6 أصوات لحزب الخير، 11 صوتاً لباقي الأحزاب، فيما تم رفض 15 صوتاً.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فقد حصل كمال كليجدار أوغلو على 223 صوتاً من أصل 258 صوتاً، بينما حصل رجب طيب أردوغان على 28 صوتاً، فيما حصل سنان أوكان على صوت واحد بينما تم رفض 6 أصوات.

(ك)

ANHA