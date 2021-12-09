في مظاهرة حاشدة.. حناجر الكوبانيين تصدح لكسر العزلة على القائد أوجلان

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني، وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات سياسية إلى ساحة الشهيد عكيد للمشاركة في المظاهرة.

وحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا نقبل الفاشية والعزلة المفروضة على القائد"، "الحرية للقائد أوجلان"، وانطلقت المظاهرة وسط ترديد شعارات "يحيا القائد"، "الخزي والعار لكل من يصمت حيال هذه العزلة".

وبعد وصول المتظاهرين إلى ساحة المرأة الحرة وسط مدينة كوباني وقف الحضور دقيقة صمت، ثم ألقى نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، فرحان كوباني كلمة، قال فيها "سلام من كوباني لإمرالي، سلام لقائد الشعوب الطامحة إلى الحرية، فلولا فكرك وفلسفتك لما كنا اليوم نستنشق عبير الحرية".

وأضاف: "نعاهدك أننا لن نتراجع خطوة إلى الخلف حتى نكسر عزلتك، فأنت منحتنا الحياة، وعلى كافة المكونات في المنطقة إدراك ان هدف دولة الاحتلال هو إبادة شعوب المنطقة من خلال فرض العزلة عليك".

وأشار فرحان كوباني إلى أن "الطائرات المسيّرة لدولة الاحتلال لن ترهبنا ولا مدافعه، فنحن شعب كبرنا على فكر وفلسفة القائد، ولن ننحني لأحد حتى لو دفعنا ثمن صمودنا حياتنا".

واختتم فرحان كوباني حديثه مخاطباً الأهالي في شمال وشرق سوريا "لو أردتم الانتصار في هذه المعركة الوجودية عليكم مساندة مقاتلينا في خنادق الشرف والبطولة".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات المطالبة بكسر العزلة والحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(ن ك/ف)

ANHA