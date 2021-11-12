في موقف نادر.. المجلس الوطني الكردي: استهداف عائلة كلو عمل إرهابي جبان

توافد، اليوم، الآلاف من شرائح المجتمع في شمال وشرق سوريا إلى خيمة عزاء الشهداء يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو، الذين استشهدوا إثر هجوم لدولة الاحتلال عبر طائرة مسيرة في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري.

ومنذ ساعات الصباح توجهت قوافل من الوفود السياسية والعشائرية والاجتماعية والدينية والثقافية والفنية والمدنية إلى حي الهلالية غرب مدينة قامشلو، لتقديم واجب العزاء لعائلة كلو.

وكان من بين الوفود، وفد من المجلس الوطني الكردي، وتحدث باسم الوفد سكرتير حزب المساواة الديمقراطي الكردي السوري وعضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي نعمت داوود، ووصف الهجوم الذي استهدف عائلة كلو بالإرهابي.

وقدم نعمت داوود، في بادئ الأمر، التعازي باسم المجلس الوطني الكردي لأسرة كلو، وفي موقف نادر، شجب الهجوم الذي شنته الدولة التركية ضد العائلة، وقال: "باسم المجلس الوطني الكردي، ندين ونشجب هذا العمل الجبان الإرهابي ضد هذه العائلة الوطنية".

وأضاف أن عائلة كلو معروفة بنضالها بين عموم أبناء المنطقة، وأن الشهيد يوسف كلو الذي تجاوز 80 عاماً، مارس العمل النضالي لعشرات الأعوام من أجل القضية الكردية، كانت له مكانة كبيرة بين عموم أطياف المجتمع".

(ف)

ANHA