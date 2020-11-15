في مواجهة كورونا.. بدء تنفيذ حظر عام في إقليم الفرات

وأغلقت جميع المحالّ التجارية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس ومؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني في أولى أيام الحظر العام الذي يمتد حتى يوم الـ26 من الشهر الجاري.

ومع تقيد أصحاب المحالّ بالحظر، لكن الشوارع لاتزالت تشهد تحركات من قبل الأهالي، مع غياب الحواجز الأمنية داخل مدينة كوباني في الساعات الأولى للحظر.

وكانت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات قد أصدرت تعميماً بفرض حظر تجوال كلّي وعام في الإقليم يوم الـ12 من الشهر الجاري، وذلك لمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا الذي سجّل مئات الإصابات في كوباني وريفها إضافة إلى عشرات الوفيات بشكل يومي.

وحتى يوم أمس، سجّلت كوباني 457 إصابة، وهو عدد رسمي يتم احتسابه وفق مسحات الاختبار التي تجريها المراكز الطبية، لكن الأعداد الحقيقية للإصابات تتجاوز بكثير الأرقام الرسمية المعلن عنها.

وفي وقت سابق، دعا عدد من الأطباء، من بينهم الدكتور الجراح بختيار مدرس الحسين وأحمد شاهين أهالي كوباني للتقيد بالتدابير الشخصية وأخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا وعدم الاستهانة أو الاستهتار به، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام كارثة كبيرة.

(ن ك/ج)

ANHA