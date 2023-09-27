في مؤتمره الخامس.. الاتحاد الوطني يعيد انتخاب بافل طالباني رئيساً

وخلال جلسته المسائية لليوم الأول من المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني أعاد المؤتمر وبإجماع أعضائه انتخاب بافل جلال طالباني رئيساً للاتحاد الوطني الكردستاني.

وبدأت قبل ظهر اليوم الأربعاء 27/9/2023 بحضور بافل طالباني وعبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان، وزعماء وممثلي الأحزاب العراقية والكردستانية وسفراء وقناصل وممثلي عدد من الدول الإقليمية والعالمية، أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكردستاني في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية.

المؤتمر يستمر 3 أيام ويشارك فيه 600 مندوب، ومن المنتظر أن يتم خلاله تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي إلى 51 عضواً من ضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي إلى 10.

وسيقترح في المؤتمر تشكيل 3 مجالس، وهي المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الإسناد، وسيشرف رئيس الاتحاد الوطني مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزاً لتكوين القيادات الشابة.

تعديل النظام الداخلي للاتحاد الوطني الكردستاني سيكون إحدى مهام المؤتمر الخامس، حيث ستتعزز المركزية الحزبية وستتخذ جميع القرارات بعد المؤتمر بالإجماع.