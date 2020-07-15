في مؤتمره الأول بالحسكة... سوريا المستقبل ينتخب مجلسه ويعلن دعمه للحوار الكردي- لكردي

تحت شعار "سوريا ديمقراطية لا مركزية .. ترسيخ الإدارة الذاتية و تعزيز قوات سوريا الديمقراطية"، عقد حزب سوريا المستقبل، اليوم، مؤتمره الأول في مقاطعة الحسكة، وذلك في مطعم طيفور بالمدينة.

أهم أهداف حزب سوري المستقبل توحيد الأراضي السورية

ويعد حزب سوريا المستقبل حزب سياسي جماهيري مستقل يتخذ من النضال السلمي العلني نهجاً لتحقيق أهدافه في إحداث التحول الديمقراطي.

ويمثل فعالية وقوة وإرادة سياسة تنظيمية من مواطني سورية تجمعهم رؤية مشتركة موحدة، وبرنامج سياسي فكري وأهداف مشتركة، يرفض كافة المفاهيم والمواقف الشوفينية والعنصرية، ويؤمن بالتعددية وحرية المعتقد والفكر، ويؤكد الحزب على وحدة الأراضي السورية، وحسن العلاقات مع دول الجوار، ويجمع بين الأصالة المجتمعية والحداثة الديمقراطية ويؤمن بالمساواة بين الجنسين.

وحضر المؤتمر 300 عضو/ة من أعضاء المؤتمر و100 من وجهاء العشائر العربية والكردية وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات المراكز المدينة في المدينة والقوى العسكرية.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة توجيهات الإدارة العامة لحزب سوريا المستقبل من قبل الرئيس مكتب التنظيم بحزب سوريا المستقبل لفرع الجزيزة، صالح الزوبع، وتمحورت عن أعمالهم خلال الفترة السابقة والقادمة، والعاملة على تحقيق الديمقراطية التعددية لا مركزية ووحدة سورية أرضاً وشعباً والداعية إلى الحل السوري السوري.

أهم مبادئه حل كافة القضايا الأثنية والقومية ضمن دستور جديد

ومن أهم مبادئ حزب سوريا المستقبل، هو توحيد سورية شعبناً وأرضاً، التغيير والتحول الديمقراطي، حل كافة القضايا الأثنية والقومية وفق العهود والمواثيق الدولية تضمينها في دستور الجديد، تحقيق الحرية والعدالة والمساواة لكل مواطن سوري.

كما ويهدف إلى إبراز الهوية الوطنية السورية بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات، إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يحترم الحريات، بناء الدولة القائمة على سيادة القانون وترسيخ أسس السلام الاجتماعي، المساهمة مع القوى الدولية لترسيخ الاستقرار وضمان السلام العالمي.

ومن ثم القى رئيس حزب سوريا المستقل، إبراهيم القفطان، كلمة اشار فيها إلى أن انعقاد المؤتمر هو التزاماً بمقتضيات النظام الداخلي لحزب حرصاً منها على إرساء التجربة الديمقراطية والقبول بنتائجه.

ولفت قفطان، أن "المرحلة القادمة بما تحملها من التحديات ومصاعب يتحتم علينا مواجهتها بوعي وإدراك وإعداد واستعداد ووفاء لقادة بذلوا كل التضحيات من أجل سوريا ووحدتها، منذ بداية التأسيس تشكلت قوى صلبة مدافعة عن أحلام وأماني شعبنا في التحرر من الاستبداد وإنهاء الأزمة".

قفطان نوه، أنهم منذ التأسيس وفي كل مراحل والمنعطفات أكدوا على أن السبيل الوحيد في إدارة البلاد بحضارتها وتاريخها، لن يكون عبر الاستقواء والعنف ولا بالارتهان لأي قوة أو مشروع خارجي، وإنما يكون من خلال دولة القانون ومن خلال دستور جديد للبلاد والاحتكام للقانون بضبط علاقات شركاء الوطن.

مشيراً "أننا في حزب سوريا المستقبل نؤكد على قناعتنا الراسخة بأن سوريا لن تكون آمنة مستقرة إلا من خلال مشروع وطني ومن خلال الإطار الإقليمي والدولي وبعلاقة جوار متميزة مع كافة الدول الإقليمية والدولية".

وأقدمت مرتزقة الاحتلال التركي أثناء الهجمات التي اطلقها في الـ9 من تشرين الأول 2019، على اغتيال الأمين العام لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.

وقال قفطان في نهاية كلمته في هذه الإطار، أن مؤتمراتهم انعقد في ظل غياب معظم قاداتهم المؤسسين تاركين لهم مهام أبرزها الحفاظ على الحزب وعلى تراثه الفكري والسياسي والتنظيمي للأجيال القادمة الحاملة للمشروع الوطني الديمقراطي التعددي اللامركزي، مؤكداً على دعمهم التام لجهودهم المبذولة في سبيل الحوار الكردي -الكردي.

ومن ثم قرئ الإداري لمكتب تنظيم في حزب سوريا مستقبل لفرع الجزيرة أحمد أسعد، عدة برقيات التهنئة من قبل الأحزاب السياسية والمجالس لعشائر العربية والكردية والمراكز والمؤسسات المدنية العسكرية.

وفي نهاية المؤتمر الاول لحزب سوريا المستقبل في مقاطعة الحسكة، سينتخب الحضور 29 عضو/ة لمجلس مقاطعة الحسكة لحزب سوريا المستقبل بما فيها الرئيس المجلس ونائب الرئيس.

ومن المقرر وحسب القائمين على المؤتمر أنه سيتم في وقت لاحق انتخاب المجلس مكاتب الحزب في فرع الحسكة وعددهم 7 أعضاء.

(هـ ن)

ANHA