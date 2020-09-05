في مؤتمر صحفي العقيد مايلز كيغينز يعلن انتهاء مهامه متحدّثاً باسم قوّات التّحالف في شمال وشرق سوريا

وعقد اليوم مؤتمر صحفي مشترك بين قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي للإعلان عن انتهاء مهمة المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كيغينز في شمال وشرق سوريا.

وعقد المؤتمر في موقع سدّ الحسكة الغربي بحضور الناطق الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي والناطق الرسمي باسم التحالف الدولي العقيد مايلز كيغينز.

وبدأ المؤتمر الصحفي المشترك بإلقاء كلمة من قبل الناطق الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي, وقال في مستهلّها: "بعد مرور سنة وأربعة أشهر من العمل المشترك مع العقيد مايلز كيغينز انتهت مهمته وسيعود إلى بلاده".

وأضاف بالي: "العقيد مايلز كيغينز سيعود وهو فخور، لأنّه حارب ضد أكبر تنظيم إرهابي في العالم, وانتصرنا مع بعضنا البعض".

كما ألقى الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي في شمال وشرق سوريا العقيد مايلز كيغينز كلمة قال فيها: "قبل ستّ سنوات تمّ تشكيل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي, منذ تاريخ الـ 10 أيلول عام 2014 حرّرنا 7 ملايين شخص إضافة إلى 110 آلاف كم2 من الأراضي المحتلة".

وأكّد مايلز كيغينز أنّ العالم لن ينسى أنّ البطل الحقيقي ضد تنظيم داعش هو قوات سوريا الديمقراطية, "فاتّحدت قوات سوريا الديمقراطية من الرقة إلى رميلان ومن عامودا إلى البصرة لتحقيق هدف واحد وهو سحق داعش, وتم سحق داعش".

وتابع كيغينز: "داعش أضرّ بأهلكم وأصدقائكم ولدى البعض منكم جروح عميقة من فظائع داعش ونظام الأسد البغيض وحربها على المدنيين الأبرياء".

وتعهد كيغينز بالنيابة عن قاعدة التحالف العسكري لهزيمة داعش الالتزام بمسؤولياتهم اتجاه أبناء هذه المنطقة, "ويشارك التحالف في برامج تدريبية لقوات مكافحة الإرهاب، وقد قضت تلك القوات على قادة داعش في الأشهر القليلة الماضية".

وقال مايلز كيغينز في نهاية حديثه: "نحن نعمل مع قوات سوريا الديمقراطية وندعمهم حتّى الوصول إلى نهاية داعش, ونعمل أيضاً مع قوات الأمن العراقية لتعزيز أمن الحدود وعدم إعطاء فرصة لداعش لعبور الحدود بين سوريا والعراق".

(ك)