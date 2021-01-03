في متحفه الشخصي... يحافظ على تراث أجداده

شغف إبراهيم عمر إبراهيم بجمع الأدوات القديمة جعله يقضي معظم وقته في البحث عنها وجمعها في منزله الصغير.

المواطن إبراهيم عمر إبراهيم من أهالي قرية عتبة التابعة لناحية تربه سبيه، يبلغ من العمر 60 عاماً، يهوى جمع الأدوات التراثية القديمة ويقضي معظم وقته في البحث عنها ووضعها في منزله حتى بات منزله متحفاً صغيراً يمثل التراث والهوية والثقافة الكردية القديمة.

بدأ الأمر كهواية في البداية حيث حصل على آلة (درس الحبوب)، (الجرجرة) وتطورت إلى أن اتخذ منها مهنة، وبدأ بجمع الأدوات القديمة، والبحث عن تاريخها واستخداماتها.

الحصول على تلك المقتنيات ليس بالأمر الهيّن فقد أخذت منه الكثير من الوقت والجهد، وحرصاً منه على عدم اندثار تراث أجداده يقوم بجمعها في منزله ويحتفظ بها، حيث جمع حتى الآن حوالي 300 قطعة تراثية قديمة.

يقضي إبراهيم معظم وقته داخل مستودعه الزراعي وغرفته الصغيرة ضمن منزله منذ 20 عاماً، يهتم بمجموعته التراثية.

هدفه إحياء التراث الكردي

ويهدف إبراهيم من جمع تلك القطع إلى الحفاظ على التراث الكردي وبشكل خاص للأجيال القادمة، ولشده شغفه وتعلقه بأدواته يقوم بالبحث دائماً بين أصدقائه وجيرانه عن أي قطعة قديمة ليضمها إلى معرضه المنزلي.

يمتلك إبراهيم المئات من القطع والأدوات التراثية القديمة مثل (هالت – الجرار – المشط الزراعي الخشبي- نير – تورك – الفأس – هاسان ) وهي أدوات زراعية كان القدماء يستخدمونها، بالإضافة إلى أدوات معدنية مثل السيف والخنجر للحماية وأدوات معدنية لقطع الأشجار والاستفادة من حطبها وبعض أدوات الإنارة وأدوات التدفئة والمواد المستخدمة في الأكل، وأقمشة مطرزة، وأدوات فخارية والعديد من العملات النقدية القديمة .

يقول إبراهيم:" إن المجتمع الكردي اخترع العديد من هذه القطع من أجل العيش على أرضه واستخدمها في حياته اليومية وكانت هذه الأدوات التراثية سبباً في بقائه على أرضه ومواجهة مصاعب الحياة".

وطالب إبراهيم الجهات المسؤولة بتقديم الدعم والمساعدة له لوضع هذه الأدوات في معرض مخصص وحمايتها من الاندثار وعرض أدواته التراثية للأجيال القادمة كون هذه الأدوات نادرة في الحياة العامة.

(م ح)

ANHA