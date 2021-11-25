في مسيرات 25 نوفمبر.. المشاركون: يجب النضال من أجل تحرير المرأة في المناطق المحتلة

يصادف اليوم الخميس، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وعلى إثره خرج المئات من أهالي إقليم الفرات، والرقة ودير الزور ومنبج، في مسيرات منددة بالعنف ضد المرأة، وتدعو إلى محاربة كافة أشكاله في سبيل بناء مجتمع تسوده المساواة والعدالة.

ففي مدينة منبج، نظم مكتب تجمّع نساء زنوبيا، مسيرة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، وأكدت المشاركات الاستمرار في السير على طريق الحرية لبناء حياة خالية ن العنف والاضطهاد.

وشارك في المسيرة التي انطلقت من أمام دوار الميزان وسط المدينة، الأهالي وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية في الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية بالمرأة، وصولاً إلى دوار المصب، رافعين يافطات كتب عليها "صرخة أم عيدة صرخة لكل امرأة حرة"، "لا للقتل وللعنف والاغتصاب"، "لا للعنف ضد المرأة"، وسط ترديد الهتافات التي تحيي مقاومة المرأة.

ولدى وصول المسيرة إلى دوار المصب، وقف المشاركون دقيقة صمت، واستذكرت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في منبج، هالة علوان، تاريخ اليوم الموافق لـ 25 نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي ناضلت فيه الشقيقات الثلاثة ميرابال ضد الحكم الديكتاتوري والأنظمة الفاسدة.

وأشارت إلى أن المرأة تعيش في مجتمع يحكمه نظام ذكوري يقلل من شأن المرأة في المجتمع، في سبيل تحقيق مصالحه الاستبدادية.

وفي عدم استسلام المرأة في شمال وشرق سوريا على الرغم من تعرضها لانتهاكات جسيمة، قالت هالة علوان: "أثبتت المرأة في شمال وشرق سوريا للعالم أجمع أنها قادرة على إدارة المجتمع، رافضة الاستسلام"، مؤكدة الاستمرار بالسير على طريق الحرية، ومحاربة كافة أشكال العنف والاضطهاد، وبناء حياة تسودها العدالة والمساواة".

الرقة

وفي الإطار ذاته، خرج المئات من أهالي ونساء الرقة وريفها في مسيرة، تحت شعار "ناضلي لدحر العنف والاحتلال"، منددين بالعنف ضد المرأة.

وانطلقت المسيرة من أمام المجلس التنفيذي في الرقة، حاملين يافطات كتب عليها "لا لزواج القاصرات"، "لا للعنف ضد المرأة"، وسط ترديد الشعارات التي تدين العنف ضد المرأة.

وفي المسيرة، قالت عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، اعتماد الأحمد، إن هذا اليوم "يوم عالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتجسيد لروح الأخوات ميربال اللواتي رفضن العنف الممارس عليهن من قبل الديكتاتور تريخو".

ودعت اعتماد الأحمد إلى محاربة كافة أشكال العنف، مثل زواج القاصرات، وتعدد الزوجات، وجرائم القتل بذريعة "الشرف"، كما دعت إلى محاربة الاحتلال التركي والتصدي له.

وفي نهاية المظاهرة؛ ردد المتظاهرون الشعارات التي تمجّد الشهداء وتستنكر جرائم العدوان التركي بحق النساء في العالم عامة، وبحق نساء شمال وشرق سوريا بشكل خاص.

دير الزور

وفي السياق ذاته، أدلى تجمّع نساء زنوبيا، ببيان، إلى الرأي العام، بمناسبة حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، طالب فيه القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وتطرق بيان نساء زنوبيا، الذي قرئ من قبل الإدارية، فاطمة السالم، إلى العنف الممنج بحق المرأة، واستهداف الناشطات السياسيات مثل استهداف الشهيدات "هفرين خلف، وساكنة جانسيز، وفيفيان، اللواتي رفعن رؤوسهن أمام الظلم والاضطهاد والاحتلال"، مشيرة إلى النقلة النوعية التي أحدثها القائد عبد الله أوجلان في مسيرة المرأة الحرة.

الطبقة

وفي مدينة الطبقة، خرجت المئات من نساء المدنية في مسيرة حاشدة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمها مكتب تجمّع نساء زنوبيا.

وشارك في المسيرة الحاشدة أهالي المدينة، وجميع عضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمرأة الشابة.

وانطلقت المسيرة من الحي الأول الواقع وسط المدينة، باتجاه المركز الثقافي في الحي نفسه، وحمل المشاركون اليافطات التي تحمل الشعارات المناهضة للعنف ضد المرأة، وصور الشهيدات اللواتي ضحين بأنفسهن في سبيل تحرير المرأة وسط ترديد هتافات تحيي نضال المرأة وكفاحها.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت الإدارية في مكتب العلاقات في مكتب تجمّع نساء زنوبيا، نسرين المحمد، قائلة: "سيكون عهداً علينا أن نكمل مسيرة الكفاح في وجه جميع أشكال العنف والاضطهاد وضد كل الذهنيات الذكورية".

ودعت نسرين المحمد كافة النساء إلى تكثيف نضالهن في وجه السلطة الذكورية، والعيش على أساس الحرية والمساواة ومحاربة كل من يحاول النيل من إرادة المرأة الحرة.

كوباني

في الإطار ذاته، خرج المئات من أهالي مقاطعة كوباني في مسيرة حاشدة، عبروا من خلالها عن رفضهم لكافة أشكال العنف ضد المرأة.

وجاءت مسيرة اليوم ضمن سلسلة فعاليات التي أطلقتها منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات تنديداً بالعنف ضد النساء، وشارك فيها المئات من أهالي المقاطعة وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهيد عكيد في وسط مدينة كوباني، وسارت باتجاه ساحة المرأة الحرة، مرددين الشعارات المطالبة بحقوق المرأة، أبرزها "صوتي مع صوتك لا لقتل النساء"، معاً لعالم خالٍ من العنف"، "ناضلي لدحر العنف والاحتلال".

ولدى وصول المشاركين إلى ساحة المرأة الحرة، وقفوا دقيقة صمت، تلاها كلمة لرئيسة هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، جيهان خضرو، التي قالت إنهم "في شمال وشرق سوريا، وعلى الرغم مما حققته المرأة، إلا إنها لا تزال تعاني وتواجه التحديات والصعوبات من قبل بعض الجهات المعادية لمشروعها الديمقراطي".

وتابعت جيهان خضرو: "المرأة حاربت بدلاً عن العالم، هنا في هذه الأرض الطاهرة، وقضت على أكبر تنظيم إرهابي في العالم المتمثل بمرتزقة داعش، وأثبتت جدارتها في كافة ميادين الحياة السياسية والعسكرية والإدارية منها.

بدورها، ناشدت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار بإقليم الفرات، مزكين خليل، كافة النساء أن يكن قياديات في هذا المشروع الديمقراطي الحر في مناطق شمال وشرق سوريا الذي منح المرأة حقوقها، و "اليوم يتعرض هذا المشروع لتهديدات خارجية، لذا على كل امرأة أن تلعب دورها في مواجهة هذه التهديدات".

(كروب/ي م)

ANHA