في مراسم تشييعه.. ذوو الشهيد محمد الجاسم يتعهدون بحمل سلاحه

تجمّع المئات من مكونات ناحيتي تربه سبيه وجل آغا في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري؛ للمشاركة في مراسم تشييع جثمان المقاتل محمد عدنان الجاسم، الذي استشهد خلال حملة "مطرقة الشعوب" أثناء هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى بعده الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء بناحية جل آغا، حسين حسين، كلمة أكد فيها أن أسر الشهداء ملتزمة بحماية مكتسبات شهدائها والدفاع عنها.

بدوره، ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محمد زيدان، كلمة، بيّن فيها أن المؤامرة التي استهدفت مدينة الحسكة هي استمرار للمؤامرات التي تستهدف شعوب المنطقة، منذ أكثر من 23 عاماً، مؤكداً أن مكونات المنطقة ستفشِل كافة المؤامرات التي تحاك ضدها.

فيما تعهد ذوو الشهيد محمد عدنان الجاسم بحمل سلاحه والاستمرار في المقاومة ضد كافة المؤامرات التي تستهدف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال كلمة ألقاها ابن خالته، سرور الشطي، باسم عائلة الشهيد، وقال فيها: "نحن ذوو الشهيد عدنان، نتعهد هنا أمام جثمانه الطاهر بحمل سلاحه والاستمرار في المقاومة لحماية مناطقنا، ونفتخر بانضمامنا إلى مؤسسة الكرامة والشرف، مؤسسة عوائل الشهداء".

بعدها قُرئت وثيقة الشهيد محمد عدنان الجاسم، وسلمت إلى ذويه. لتختتم المراسم بحمل رفاق الشهيد جثمانه ليوارى الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي وتمجد الشهداء.

(ل م)

ANHA