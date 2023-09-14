في مراسم استذكار شهداء شهر أيلول تجديد العهد على مواصلة دربهم

شارك في مراسم استذكار 74 شهيداً وشهيدة من شهداء شهر أيلول الذين استشهدوا في أعوام مختلفة والتي نظمت في مزار الشهيد دليل ساروخان، ذوو وعوائل الشهداء وأهالي مدينة قامشلو وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وعلقت في المزار صور القائد عبد الله أوجلان، وصور الشهداء الـ 74.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، عزّت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، رمزية محمد، ذوي الشهداء وعوائلهم. وأشادت بتضحياتهم في سبيل حماية الوطن، وبيّنت أنهم "ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن والشعب، وحفاظاً على الأمن والاستقرار وضمان الحياة الحرة الكريمة".

وتطرقت إلى هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا ومناطق الدفاع مديا منتقدةً الصمت الدولي، قائلةً: "يصرّ النظام الفاشي التركي على السير على نهج إبادة الشعوب، كل هذا على مرأى ومسمع العالم وما يحدث من سياسة الإبادة في إمرالي بحق القائد عبد الله أوجلان خير دليل".

وأكدت "أرادوا عبر بثّ الفتنة في دير الزور إفشال مشروع أخوة الشعوب في شمال وشرق سوريا ولكن تكاتف الشعوب وتضحيات أبناء المنطقة أفشلت مخططاتهم".

وعاهدت على تصعيد المقاومة حتى تحقيق النصر، وشددت "المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا في جبال كردستان تزيدنا إصراراً وإرادة وعزيمة".

وانتهت المراسم بقراءة أسماء الشهداء الـ74، وترديد "الشهداء خالدون"، "المقاومة حياة".

(خ ع/ف)

ANHA