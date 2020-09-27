في مراسم استذكار الشهيد رستم جودي... هدفنا تحرير الأراضي المحتلة من قبل تركيا

حديث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، جاء خلال مراسم استذكار نظمها مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية لشهداء شهر أيلول الذين استشهدوا في أعوام وأوقات مختلفة ومن بينهم الشهيد رستم جودي في ذكراه التاسعة، في مزار الشهيد رستم جودي بقرية بركفريه.

وحضر مراسم الاستذكار الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الكريم صاروخان، الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في إقليم الفرات عصمت شيخ حسن وممثلين عن الأحزاب السياسية، والمئات من أهالي الدرباسية.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم تحدث الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم وقال: "مرّ اليوم، تسعة أعوام على استشهاد الشهيد رستم جودي، الذي فقدناه جسدًا ولكنه حاضر بيننا فكرًا، فهو أكاديمية بحد ذاته".

ونوه مسلم، أنه بعد ثور 19 تموز وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية بين مكونات شمال وشرق سوريا، وإعلان الإدارة الذاتية بفضل تضحيات آلاف الشهداء في سبيل الحرية، من الطبيعي أن تعمل القوى العدائية وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية على شن الهجمات واستهداف شعوب المنطقة.

وأضاف مسلم، "المرتزقة الذين عولت عليهم تركيا، جبهة النصرة وداعش والجيش الوطني السوري من أجل تقويض مشروع الأمة الديمقراطية فشلوا أمام قوة وإرادة مكونات المنطقة".

وتحدث مسلم، عن الحرب الخاصة التي تقودها تركيا في المنطقة قائلًا "يجب رفع وتيرة النضال والمقاومة أمام الحرب الخاصة، أهدافنا تحرير الأراضي المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي وهي عفرين سري كانيه وكري سبي وباقي الأراضي المحتلة".

وختم الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم، حديثه باستذكار الشهيد رستم جودي وجميع شهداء الحرية، وجدد العهد بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق مجتمع ديمقراطي حر.

ومن ثم ألقى باسم عائلة الشهيد رستم جودي، شقيقه خليل عثمان، كلمة رحب فيها بجميع الحضور، وقال "ننحني إجلالًا وإكرامًا لأرواح الشهداء، الشهيد رستم جودي ضحى بحياته في سبيل حرية شعبه وأهله ليعيشوا بكرامة".

واختمت المراسم بالشعارات التي تحي الشهادة والشهداء.

(ب ح- آ ح/هـ ن)

ANHA