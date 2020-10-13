في مراسم استذكار 58 شهيدًا: الواقع يتطلب تصعيد وتيرة النضال

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس مراسم استذكار 58 شهيداً استشهدوا أثناء مقاومة الكرامة في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول في كل من سري كانيه/ رأس العين وكري سبي تل أبيض، أثناء صد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين احتلوا تلك المناطق.

وحضر مراسم الاستذكار التي نُظمت في مزار الشهداء في ناحية تل حميس ذوو الشهداء من أبناء نواحي تل حميس، وتل براك، وتل كوجر، وتربه سبيه، وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وممثلين عن الأحزاب السياسية وممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة.

وزين مجلس عوائل الشهداء ساحة المزار بصور شهداء سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض، وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، رافقها عرض عسكري قدمه مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية، وبعدها تحدث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية عكيد صكار عن تضحيات الشهداء التي أثبتت حقيقة الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الكرامة، ووضع لبنة الأساس لبناء الوطن.

وبيّن صكار: "أن الشهداء بذلوا حياتهم لخلاص شعبهم من غياهب الظلم والاستعباد، والمكتسبات التي نراها اليوم تحققت بفضل دماء شهدائنا، والواقع يتطلب منا تصعيد وتيرة النضال، وهو دين يقع على عاتق كل الثوار، وواجب علينا تأدية هذا الدين لما بذله القائد عبد الله أوجلان من كد وجهد ولما قدمته قوافل الشهداء من دماء زكية".

وتخللت المراسم كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها أحمد العباوي الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في تل حميس جاء فيها، "باسم عوائل الشهداء في تل حميس، نستذكر شهداء الحرية والكرامة كافة ونستذكر الشهيدة هفرين خلف والشهيدة عقيدة وزيلان عرب وأمارة".

وبيّن العباوي: أن المرتزقة بدأوا يتدفقون من أصقاع العالم إلى سورية قبل 10 أعوام، واحتلوا الكثير من المناطق، ولكن في شمال وشرق سوريا كانت النظرة مختلفة فبدأ شبابنا وشاباتنا بتشكيل وحدات حماية الشعب للدفاع عن المنطقة، وحرروا تل حميس والشدادي ووصلوا إلى الرقة انتهاء بمدينة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي".

وأوضح العباوي أن الدكتاتور التركي أردوغان علم أن هؤلاء المجموعات فشلت في المهام الموكلة إليها، وخصوصًا في مناطقنا لذلك بدأ بلملمة مرتزقته وضمهم إلى جيشه واحتل مناطقنا، من عفرين إلى رأس العين بجيوش جرارة وأسلحة متطورة.

العباوي خاطب المنظمات الإنسانية والدولية: "أين أنتم مما يجري في المناطق المحتلة كعفرين ورأس العين وتل أبيض؟ وأين واجبكم الأخلاقي؟"، وقال: "لو كنتم تملكون واجبات أخلاقية لما رضيتم بهذا الوضع، وبفضل سواعد شبابنا سنحرر تلك المناطق، كما حررناها من داعش".

وتحدث في مراسم الاستذكار باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة حسين العلي، وقال: "إن الشهداء استشهدوا للدفاع عن حريتنا وكرامتنا، وإننا نعتز ونفخر ونرفع رؤوسنا بهم".

وبيّن: "أن الشهداء هم ثمن الحرية والديمقراطية والنصر والانتصار، ورفع الظلم والقهر والاستبداد والاستعباد عن رقاب شعوبنا المظلومة وأعاد إليها حقوقها المغتصبة كاملة غير منقوصة".

(ش أ/أ ب)

ANHA