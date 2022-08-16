في مراسم التشييع.. قسد تعاهد على الانتقام لدماء شهدائها

وشيع أهالي ناحية جل آغا جثمان عضو قوات الدفاع الذاتي رياض أحمد العساف الذي استشهد إثر استهدافهم من قبل مسيرة تركية في مدينة قامشلو .

حيث استقبل الأهالي جثمان الشهيد عند دوار الشهيد معصوم وسط ناحية جل آغا وتوجهوا إلى ساحة الكراج لإقامة مراسم التشييع.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت تلتها كلمة الإداري في مجلس عوائل الشهداء في ناحية كركي لكي قهرمان حمي الذي توجه بالعزاء لذوي الشهيد، واستذكر جميع الشهداء.

حمي بيّن أنه "وبفضل تضحيات الشهداء وتكاتفهم جنباً إلى جنب في جبهات القتال استطاعوا دحر الإرهاب. واليوم يقفون يداً بيد ضد الدولة التركية التي تحاول احتلال المزيد من الأراضي السورية وإنهاء وجود الثقافات المتواجدة فيها، ويجب على الجميع إدراك هذه السياسات".

فيما أوضح القيادي في قوات سوريا الديمقراطية محي الدين خيركي أن الدولة التركية تستمر في استهدافها لقواتهم العسكرية والقرى الآهلة بالسكان وترتكب الجرائم بحقهم وعلى ذلك تقوم القوات العسكرية المتكونة من أبناء و بنات المنطقة ومن كافة المكونات والأطياف والأديان بالتصدي لهذه الهجمات والوقوف يداً بيد في خندق واحد.

وأكد خيركي أنهم كقوات سوريا الديمقراطية لم يقوموا "بمهاجمة أي قوة أو عسكري تابع للدولة التركية كما تدعي هي من خلال قصفها لمواقع قواتنا، ولكنهم كقوات سوريا الديمقراطية لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذه الهجمات وسينتقمون لشهدائهم. إيماناً منهم بمبدأ حق الدفاع المشروع وحماية المنطقة من التهديدات التركية وغيرها".

بعدها قرئت وثيقة الشهادة وسلمت لذوي الشهيد ليلقي بعدها عم الشهيد رياض حسين علي العساف كلمة شكر فيها كل من شارك في مراسم التشييع. وبين أن تمازج دماء أبناء المنطقة كان الرادع الوحيد والقوي أمام السياسات التركية التعسفية التي تهدف إلى كسر إرادة الشعوب وإحداث خلل في المجتمع لتسهل عملية احتلالها له".

واختتمت مراسم التشييع بحمل جثمان الشهيد رياض أحمد العساف ليوارى الثرى في مقبرة الشهيد دلشير في ناحية تربه سبيه .

(ر ر/ك)

ANHA