في مراسم الشهيدة نوبلدة كلمات تؤكد المضي على درب الشهداء

توجه صباح اليوم العشرات من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية إلى خيمة عزاء الشهيدة نوبلدة بيريفان الاسم الحقيقي كفاء إبراهيم، والتي نُصبت أمام منزلها في مركز ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة.

المناضلة " نوبلدة بيريفان " استشهدت ضمن صفوف حركة التحرر الكردستاني في مناطق ميديا الدفاعية بتاريخ الـ6 من آب/ أغسطس 2019 في صد هجمات القوات التركية.

المراسم بدأت بدقيقة صمت، بعدها أُلقيت عدة كلمات منها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر ألقتها حمدية كوتي، وكلمة باسم مجلس عوائل الشهداء الآشوريين ألقتها جميلة كاكو وباسم القوات العسكرية ألقاها القيادي رعد دمهات.

قدمت الكلمات في بدايتها واجب العزاء لذوي الشهيدة نوبلدة وكافة الشهداء، متمنين الصبر والسلوان لهم.

وأشارت إلى دور الشهداء والمناضلين في ثورة روج آفا وثورات الشعب الكردي لحماية أرض كردستان وتحريرها من الدول المحتلة، ووصفت الشهيدة نوبلدة بأنها "شمعة" تضاف إلى الشموع التي تنير ثورة روج آفا.

ودعت الكلمات، كافة شعوب المنطقة إلى التكاتف لدحر الاحتلال التركي الذي يستهدف كردستان وشعوبها بأجزائها الأربعة.

وطالبت الأهالي بالتكاتف والوحدة والسير على درب الشهداء وتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها ومواجهة القوى الاحتلالية بكافة أساليبها.

وعاهدت الكلمات في النهاية على السير على درب الشهداء حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة.

(د أ/هـ ن)

ANHA