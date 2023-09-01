في مقطع متداول أبناء عشيرة البكارة يطالبون قسد بتحرير قراهم

وتداول نشطاء مقطعاً مصوراً لمجموعة من أبناء قبيلة البكارة وأهالي مدينة دير الزور رفضوا ما أسموه بالأيادي الخارجية التي تحاول الذهاب بالمنطقة نحو الفتنة وإراقة الدماء.

وجاء في بيان مقروء "نحن أنباء قبيلة البكارة ومدينة دير الزور، نقف مع مطالب أهلنا السلمية بما يخدم أمن واستقرار المنطقة، وفي ظل تسارع الأحداث ودخول أيادي خارجية تحاول التصعيد الذهاب بمناطقنا نحو الفتنة وإراقة الدماء".

وأكدت المجموعة أنهم لم يسمحوا " للمليشيات الإيرانية والنظام المجرم بالعبور إلى المنطقة ونحن مستعدون لموجهة وقتال هؤلاء الدخال الذين سفكوا دماء شعبنا السوري منذ انطلاق الثورة، والآن يحاولون جر المنطقة لحرب مفتوحة والعبث باستقرار مناطقنا"

ودعت المجموعة: "التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بتحمل مسؤولياتها التي تقع على عاتقها في حماية المنطقة من التدخل الإيراني والنظام السوري بأسرع وقت، كما نطالب بتحرير قرانا السبع من المليشيات الإيرانية والنظام السوري لضمان عودة أهالي هذه القرى".