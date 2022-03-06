أصدرت لجنة القائد بياناً اليوم بمشاركة أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية ومجلس منبج العسكري وذلك في حديقة الشهيدة هفرين خلف شرق مدينة منبج.

وقرأت الناطقة باسم اللجنة آسيا الحسين البيان، وجاء فيه:

"بتاريخ 20/1/2022 تم البدء بحملة جمع التواقيع للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"، حيث شارك فيها أهالي مدينة منبج بكافة مكوناتها، وفي مدة وجيزة جمعنا 180 ألف توقيع يطالب برفع الحظر عن هذا الحزب".

أضاف البيان "إن حماس أبناء شمال وشرق سوريا وخاصةً مدينة منبج، وتوقيعهم للمطالبة بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني ناتج عن إيمانهم أن حزب العمال الكردستاني ناضل من أجل الحصول على حق تقرير المصير لشعبه، وهو حق مشروع وفق العهود والمواثيق الدولية ومنصوصة في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

مؤكداً أن "إدراج اسم حزب العمال الكردستاني في "لوائح الإرهاب" كان إرضاء للدول الإقليمية وفي مقدمتها تركيا بهدف إعطائها حجة لوأد الكرد أينما وجدوا".

وزاد "الحزب عبارة عن منظومة تحررية تناضل لتنتزع حرية الشعب الكردي، وهو بعيد كل البعد عن الإرهاب، وإن حق الشعب الكردي الذي يتبناه حزب العمال الكردستاني في تقرير مصيره دفع الدولة التركية المحتكرة لحقوق هذا الشعب بالضغط على الدول الأوروبية لوضع حزب العمال الكردستاني ضمن "القائمة السوداء".

وأردف "لم تكتفِ الدولة التركية بذلك وبمؤامرة دنيئة منها ومن بعض الدول الأوروبية والدول الأخرى تآمروا على قائد هذا الحزب القائد أوجلان وتم اعتقاله في سجن انفرادي في جزيرة إمرالي أمام مرأى ومسمع العالم".

أشار البيان إلى أن "هذا الحزب عندما رأى أن الفكر القومي غير مجدي لخلاص الشعوب قام باستبدال أيديولوجيته من حزب قومي إلى حزب أممي اعتماداً على أفكار القائد أوجلان الذي وجّه الحزب باتجاه فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب".

البيان أوضح أنه "تم تطبيق هذا الفكر في شمال وشرق سوريا، وأثبت أنه الفكر الوحيد والصحيح لخلاص الشعوب من العبودية، وانطلاقاً من هذا الفكر فإن حزب العمال الكردستاني أثبت بأنه يهدف إلى بناء مجتمع أخلاقي سياسي حر، وإن بقاء هذا الحزب على "قائمة الإرهاب" هو عقبة أمام السلام".

كما طالب "بالضغط على الدولة التركية لرفع العزلة عن قائد الفكر الحر، القائد أوجلان، وإطلاق سراحه، وإننا كأهالي مدينة منبج لن نتوانى عن النضال، ومواصلة الجهود وجمع التواقيع لإزالة اسم الحزب من "قائمة الإرهاب"، وستبقى حملتنا مستمرة".

اختتم البيان "ومن هنا ومن هذا المكان، نتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، من أجل إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "القائمة السوداء"، لما قدمه هذا الحزب من إنجازات وتضحيات في سبيل أن تعيش الشعوب في أمان واطمئنان".

(ش س/ج)

ANHA