في مهرجان الشهيد يكتا هركول حضور المرأة اللافت

اُختتمت الأحد (2 نيسان الجاري) النسخة السادسة لمهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح، والتي شاركت فيها فرقتان مسرحيتان نسائيتان، هما فرقة الشهيد دارسي بمسرحية "حقيبة وسو" وفرقة ساريا باران بمسرحية "الثلج أيضاً يتألم"، التابعتان لحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة.

وتسلّط مسرحيّة "حقيبة وسو"؛ الضوء على معاناة امرأةٍ عاملة داخل أسرة متسلّطة، وهي من بطولة الممثلة ازدهار طاهر التي حصدت في المهرجان جائزة "أفضل ممثلة مسرحيّة".

كما تدور مسرحيّة "الثلج أيضاً يتألم" عن الضغوط الشديدة والقمع الكبير الذي تتعرض له المجتمعات من قبل القوى الحاكمة.

ووجّهت فرقة مسرحيّة "الثلج أيضاً يتألّم" آخر رسالةٍ في مسرحيتها حملت شعار " "Jin, Jiyan, Azadî(المرأة، الحياة، الحريّة).

وحصدت المسرحيّة جائزة "أفضل مسرحيّة" فيما حصدت الممثلة سما زيلان جائزة "ثاني أفضل ممثلة مسرحيّة" في المهرجان.

وإلى جانب تنوّع مواضيع المسرحيّات في النسخة السادسة لمهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح، فمنها الاجتماعي والكوميدي ومنها السياسي، برز في المهرجان أيضاً دور الممثلات.

وفي هذا السياق، أشارت عضوة فرقة ساريا باران للمسرح، الممثلة شفين خليل التي شاركت في مسرحيّة "الثلج أيضاً يتألم" إلى أنّ دور المرأة في المهرجان يتزايد عاماً بعد عام، وقالت: "كان حضور المرأة في المهرجان كبيراً سواء من حيث الممثلات أو من حيث الجمهور".

وذكرت شفين خليل أنّ المسرح يعبّر عن تجارب المجتمع وأوضحت أنّ المرأة تلعب الدور الأبرز في التعبير عن ذلك.

كما أشارت شفين إلى مساهمة المهرجان في تطوير المسرح في شمال وشرق سوريا، وقالت: "كل مسرحيّة هي بمثابة تدريب لنا".

(ر)

ANHA