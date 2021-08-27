في محاولة لتثبيت أقدامها في أفغانستان.. تركيا تجري أولى محادثاتها مع طالبان

وأعلن أردوغان، اليوم الجمعة، أن تركيا أجرت أول محادثات لها مع حركة طالبان موضحاً أن أنقرة ما زالت تجري تقييماً لعرض الحركة لإدارة مطار العاصمة الأفغانية، بعد الانسحاب الأميركي.

وقال أردوغان إن الحركة المتشددة عرضت على تركيا تشغيل مطار ‎كابول، ولكن أنقرة لم تتخذ قراراً، حيث تزداد المخاوف الأمنية في أفغانستان منذ سيطرة طالبان على البلاد منتصف الشهر الجاري، حسبما نقلت رويترز.

فيما نفت فرانس برس أن أردوغان أوضح أن حركة طالبان تريد تولي ضمان الأمن في المطار، لكنها اقترحت على أنقرة "تأمين الجانب اللوجستي".

وتابع "يقولون: سنضمن الأمن وأنتم تقومون بالتشغيل (المطار). لم نتخذ أي قرار بشأن هذه المسألة بعد".

وكانت تركيا عرضت أولاً المساعدة في تأمين وإدارة المطار في العاصمة الأفغانية، لكنها بدأت الأربعاء في سحب قواتها من أفغانستان، ملمحة بذلك إلى تخليها عن الهدف.

وأوضح أن "عملية إجلاء القوات التركية مستمرة، وهذه العملية أولوية بالنسبة لتركيا الآن".

وكانت تركيا نشرت 500 جندي يتولون القيام بمهام غير قتالية، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي، التي تم التخلي عنها حاليّاً في أفغانستان.

(د ع)