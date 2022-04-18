في محاولة لإخفاء خيانة PDK.. أبواقه الإعلامية تضطر لحذف بيان الحزب عقب الهجمات التركية 

نشرت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في الـ 26 من آذار المنصرم، معلومات تفصيلية عن تعاون الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي لشن هجمات على باشور (جنوب كردستان) في 15 نيسان.

لكن PDK نفى أن تكون هذه المعلومات صحيحة، وقال في بيان إن المعلومات الواردة في بيان المنظومة غير صحيحة و"ننتظر 15 نيسان"، إلا أن هجمات الاحتلال التركي كذّبته فاضطرت جميع المواقع الإخبارية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حذف بيانه. بحسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

وبدأت دولة الاحتلال التركي فجر اليوم الإثنين (18 نيسان) هجمات إبادة واحتلال أخرى على زاب ومتينا وآفاشين في مناطق الدفاع المشروع بباشور، لكن قوات الدفاع الشعبي (HPG) أفشلت أولى عملياته في "شكفتا بريندارا" في زاب وقتلت 8 من جنوده.

وتأتي هذه الهجمات بعد 3 أيام من لقاء رئيس حكومة باشور مسرور البرزاني في الـ 15 من نيسان الجاري مع رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان ورئيس استخباراتها هاكان فيدان في قصر دولما بهجه في اسطنبول.

لكن طائرات الاحتلال التركي نفذت بالفعل هجمات موسعة على مناطق شيلادزي وزاب ومتينا وأفاشين، أثناء لقاء البرزاني مع أردوغان في 15 نيسان.

(س ر)