في محاولة لفك عزلتها الدبلوماسية ..وزير الخارجية التركي يتوجّه إلى السعودية

ونقلت وسائل الإعلام عن وزارة الخارجية التركية، أن تشاووش أوغلو سيلتقي نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث ستتم مناقشة وجهات النظر في القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وفي الأسبوع الماضي أفادت وكالة "رويترز" بأن الرئيس رجب طيب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتفقا في مكالمة الثلاثاء الماضي على أن يجري تشاووش أوغلو وبن فرحان محادثات يوم 11 أيار / مايو.

وتسعى تركيا إلى تهدئة الأجواء مع الدول العربية كمصر والسعودية والإمارات بعد أن تعرضت لعزلة دبلوماسية كبيرة على خلفية تحركاتها في المنطقة.

(ش ع)