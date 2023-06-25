في محاكاة لأحداث المجزرة عرض مسرحي استذكاراً لشهداء مجزرة كوباني

نظم مجلس عوائل الشهداء في كوباني فعالية لاستذكار شهداء مجزرة كوباني، قدّم خلالها أعضاء مركز باقي خدو للثقافة والفن وطلبة جامعة كوباني، مسرحية تناولت أحداث المجزرة، أخرجها الفنان المسرحي أحمد مشيد.

وعرضت المسرحية على خشبة مركز باقي خدو بمدينة كوباني، بحضور المئات من أهالي مدينة كوباني وذوي شهداء مجزرة كوباني.

قبل بدء العرض المسرحي، وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، وألقى الرئيس المشترك لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، سليمان سليمان، كلمة قال فيها: "أرادوا الانتقام لهزيمة مرتزقة داعش في مدينة كوباني التي سطّر أبناؤها ملاحم بطولية في مقاومة التاريخ عام 2014".

وأضاف: "كل الدول شاركت في مجزرة كوباني وتحاول تكرار تلك المجزرة، فتسمح لدولة الاحتلال التركي بارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الكردي، إلا أننا تجاوزناها وأصبحنا أقوى من ذي قبل".

بدورها، أشارت عضوة مركز باقي خدو للثقافة والفن، ليلى أحمد، إلى أن "يوم 25 حزيران يوم مؤلم وأسود، يوم سماح دولة الاحتلال التركي بدخول مرتزقة داعش إلى مناطقنا وارتكاب المجازر بحقنا، ونعاهد شهداءنا بالانتقام لهم".

وبعدها، بدأت مسرحية المجزرة التي دارت أحداثه حول المجزرة التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق أهالي مقاطعة كوباني، والتي استشهد فيها 272 مواطناً من مدينة كوباني وقرية برخ باتان، وعن فكر المرتزقة المتطرف الذي اكتسبوه بعد تدريبهم على يد استخبارات دولة الاحتلال التركي.

وكذلك حاكت صمود أهل المدينة في وجه مخططات دولة الاحتلال التركي، على الرغم المجازر وحرب الإبادة المعلنة، وهزيمة المرتزقة أمام إرادة الأهالي وصمودهم وتعلقهم بأرضهم.

وانتهت المسرحية بترديد الحضور شعار "المقاومة حياة".

(ن ك/د)

ANHA