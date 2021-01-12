في معرضٍ تراثي لجنة الثقافة بالحسكة تُكرّم الفنان العالمي حسن عساف

نظمت لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة بالتنسيق مع دائرة الآثار وتحت شعار" الثقافة والفن هي روح ووجدان وذاكرة الشعوب وصرختهم من أجل مصيرهم"، معرضًا تراثيًّا في موقع (نابادا) الأثري الواقعة في بلدة تل بيدر.

ويهدف المعرض إلى توعية المجتمع المحلي إلى أهمية التراث الثقافي المادي وكيفية الحفاظ عليه ونشر الوعي بين المجتمع عامةً.

تنتشر المواقع الأثرية على مساحة واسعة من جغرافية الجزيرة السورية، حيث يبلغ عدد المواقع الأثرية أكثر من (100) موقعًا أثريًّا، تدل على أهمية المنطقة تاريخيًّا عبر العصور القديمة.

ويعود موقع تل بيدر (نابادا)، إلى فترة الألف الثالث قبل الميلاد، ويعد من أهم المواقع الأثرية في حوض الخابور بحكم أقدم الكتابات المكتشفة حتى الآن في هذا الموقع.

المعرض حضره العديد من الفعاليات والفئات الشعبية من المجتمع المحلي، والعشرات من أعضاء كافة المراكز والمؤسسات المدنية والعسكرية في المدينة، والرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة إلياس سيدو والفنان التشكيلي حسن حمدان عساف.

وتضمن المعرض 67 لوحة لمختلف المدارس الفنية، فيما تناولت اللوحات التراث والفلكلور الشعبي من بيئة الجزيرة بتنوعاتها المختلفة، بالإضافة إلى العشرات من القطع التراثية القديمة التي تدل على ثقافة المجتمع الجزراوي بكافة مكوناته.

وبدأت فعالية المعرض بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمات عدة من قبل الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة إلياس سيدو، والناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة عفاف حسكي، ومن قبل مدير الآثار في مقاطعة الحسكة عدنان بري.

الرئيس المشترك لهيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة إلياس سيدو، أوضح خلال حديثه، أن إقامة المعرض في هذا المكان الأثري هو دليل على الاهتمام بثقافات وآثار المكونات الأخرى في المنطقة، وقال "المحتل يسعى دائمًا إلى طمس هوية الشعوب من خلال نهب وسلب الآثار وتخريب الأماكن التاريخية على مر العصور".

وحيّا سيدو، صمود ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية، الذين يعملون ليلًا ونهارًا على حماية المنطقة بأكملها، وأضاف "لا يخفى على أحد ما فعله الاحتلال التركي ومرتزقته في منطقتي عفرين وسري كانيه، من سلب ونهب لآثار المنطقة، لأن الآثار دليل على تقدم حضارات شعوب المنطقة، ومن خلال نهبها يحاول تحريف التاريخ".

سيدو دعا كافة مكونات المنطقة إلى التكاتف والصمود أمام الاحتلال التركي ومرتزقته، وتحرير كل شبر من الأراضي السورية.

فيما بيّنت الناطقة باسم لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة عفاف حسكي، خلال حديثها، أنهم اجتمعوا، اليوم، في موقع "نابادا" من أجل إحياء ثقافة وحضارة مكونات المنطقة، مشيرةً إلى أن "علينا التمسك بثقافتنا وحضارتنا أكثر، لأن الاحتلال التركي ومرتزقته يسعون إلى محو ثقافة وهوية كافة المكونات".

وقالت عفاف حسكي، في نهاية حديثها " نحن موجودون بفضل ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا ولغتنا، وعلينا حمايتها من الهجمات التي تطال المنطقة".

وخلال لقاء لوكالتنا " هاوار"، مع مدير الآثار في مقاطعة الحسكة عدنان بري، نوه إلى أن المعرض يظهر تاريخ المنطقة، ويربطها بالعادات والتقاليد الشعبية، والذي يعدّ شيئًا فريدًا من نوعه.

وتمنى بري في نهاية حديثه، إقامة العديد من هذه الفعاليات، داعيًا المجتمع إلى الحفاظ على المواقع الأثرية عامةً في المنطقة، وخاصةً موقع نابادا، كونها تمثل الهوية المحلية والوطنية لأي إنسان كان يعيش على هذه الجغرافية.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قدّم كلٌّ من الشاعر فرهاد مردي وسراج كندح عدة أشعار وطنية، تدل على ارتباطهم بالأرض والوطن.

وخلال المعرض كرّمت لجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة الفنان التشكيلي والعالمي حسن حمدان عساف وطلابه، لمشاركتهم في كافة الفعاليات المقامة على مستوى شمال وشرق سوريا، وشكرتهم على تقديمهم الدعم والمساندة للمعارض التي أقيمت.

فيما عبّر الفنان حسن حمدان عساف عن سروره لاستلامه شهادة التكريم.

وانتهى المعرض، بتعريف الزوار بالموقع الأثري ومشاهدة اللوحات والقطع الأثرية المعروضة.

(ب ر/هـ ن)

ANHA