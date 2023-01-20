في كري سبي المحتلة روث الأبقار للتدفئة بدلاً من المحروقات

يعيش اهالي مقاطعة كري سبي ، وكغيرها من المناطق المحتلة، أوضاعاً صعبة في ظل انعدام وغلاء مقومات الحياة الرئيسية من خبز وتدفئة، حيث اضطروا لاستخدام مواد للتدفئة، كروث الاغنام واكياس النايلون وأحياناً أغصان الأشجار والحطب أن توفر، بعد وصول سعر برميل مازوت التدفئة لمليون و٢٠٠ ألف ليرة سوريا في حال توفره.

مراسلنا، تواصل مع مصادر محلية من ريف المقاطعة، ونقل أن الأهالي يعتمدون على روث الأبقار، وأشار أن كيساً متوسط الحجم من روث البقر، المستخدم للتدفئة يباع بسعر 75 الف ليرة سوريا.

ويتبع الاحتلال التركي ومرتزقته منذ احتلالهم لمقاطعة كري سبي سياسة تضييق وشح بالخدمات من أجل دفع أهالي المقاطعة الأصليين، للهجرة .

هذا واظهرت صور نشرت على صفحات المرتزقة امرأة واطفالها في مركز مدينة كري سبي المحتلة يقومون بجمع الحطب وبعض اغصان الاشجار لاستخدامها في التدفئة.

(سـ)

ANHA