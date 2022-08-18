نصبت خيمة عزاء في قرية توبز التابعة لناحية عامودا من أجل شهداء واجب الدفاع الذاتي، أحمد محمد غفور(باران عامودا)،سعيد ريزان خليل(دمهات عامودا)، ماهر راكان المخلف (شورش درباسية)، محمود عوني مسلات(روني جان)، وليد حميد حمي(باز عامودا)، الذين بلغوا مرتبة الشهادة في ١٦ آب ٢٠٢٢ في قرية سنجق سعدون التابعة لمقاطعة عامودا إثر تعرضهم لهجوم الطائرات المسيرة التابعة للدولة التركية المحتلة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. وتحدث باسم مجلس عوائل شهداء ناحية عاموا وقراها، زيور علي. وعزا عوائل الشهداء وقال:" إن الأشياء التي تظهر في ثورة روج آفا تجدد تاريخها. يبدأ تاريخ جديد في شخصية شهداء روج آفا لذلك فإن روج آفا مدينة لهؤلاء المناضلين والشهداء".

وباسم المجلس العسكري في عامودا تحدثت زلال عامودا واستذكرت جميع شهداء الحرية وقالت:" إن قسد تعهدت بدماء الشهداء بأنها ستنتقم للشهداء. هناك شكلان للموت موت بلا صوت والثاني الشهادة. إن الشهادة التاريخية هي هذه. ضحى رفاقنا بأرواحهم في سبيلنا جميعاً وليس من أجل عائلاتهم فقط. ضحوا بأرواحهم لتأمين حياة حرة في روج آفا."

وباسم الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية طلعت يونس:" بداية وباسم الإدارة الذاتية نعزي عوائل الشهداء الأبطال المناضلين الخمسة. إننا نجدد عهدنا بتصعيد نضالنا ومواصلة درب الشهداء. إن الدولة التركية هزمت من الناحية العسكرية والسياسية".

وتابع: لن تستطيع تحطيم إرادة شعبنا. ولن تستطيع تحطيم مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. ولم تستطع النجاح في هدفها بإبادة الكرد ومكونات المنطقة وإثارة حروب أهلية. ولذلك فإنها تشن اليوم بكل وحشيتها هجوماً ضد شعبنا. وهذا يثبت ضعفها وهزيمتها. سنناضل ونقاوم في جميع الظروف. لكننا لن نقبل أبداً حياة بدون كرامة. ولن نقبل أبداً أن يسيطر المحتل على أراضينا. يجب علينا أن نكون حذرين من العدو والجواسيس وأن نساعد قواتنا العسكرية وقوى الأمن. يجب علينا ألا نسمح للدولة التركية المحتلة بتحقيق أهدافها على أراضينا. نحن اليوم أصحاب قوة وسنحقق الانتصار. وبمواصلة درب شهدائنا سنحقق الانتصار.

وباسم مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو أشارت العضوة شاها خليل إلى أن تركيا تنتهك القوانين الدولية. فيما تبقى القوى الدولية صامتة. وقالت: نكرر طلبنا من أمريكا وروسيا بإغلاق المجال الجوي. يجب وضع حد لهذه المجازر. وإننا نعزي عوائل الشهداء الحاضرين هنا والغائبين. وسننتصر بإرادة وإيمان و نضال ومقاومة بناتنا وأولادنا. وسيكون الانتصار حليفنا دائماً."

وباسم حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية عامودا أشار الإداري ملا أمين :" كما نعلم لا توجد دولة تخلصت بسهولة من الاحتلال والظلام. لذلك نقول إن الشهداء هم شرف وكرامة الشعوب. إن الشهداء شهداء كرامة الشعوب شهداء النضال. إن الذي علم الفكر الحر وفكر نظام الأمة الديمقراطية سيسلك حتماً درب الشهادة. لأنهم إذا لم يستشهدوا لن تبنى الأوطان أيضاً. إن الوطن الذي يملك شهداء لن يوجد فيه خونة."

ومن جانبه ألقى آمد كلو، باسم عائلة كلو الوطنية كلمة جاء فيها:" لا تأبهوا للخونة واحموا بعضكم. نحن نكفي. وكما تنادي البنات الكرديات إذا لم يوجد شباب فها نحن البنات الكرديات كافيات من أجل قضية الوطن."

وباسم مجلس بلدة كرباوي في قامشلو شدد العضو سلمان عثمان على ارتباط الشعب بقيم الشهداء وقال:" إن الشهداء في قلوبنا وهم هويتنا وسيبقون خالدين إلى الأبد ".

اختتمت المراسم بقراءة وثائق الشهداء الخمسة، وتسليمها لذويهم وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ر)