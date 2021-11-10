في خيمة العزاء: الهجوم لا يستهدف عائلة بل يستهدف الشعب الكردي برمته

ارتكبت الدولة التركية المحتلة أمس الثلاثاء مجزرة بحق إحدى العائلات الوطنية في روج آفا (عائلة كلو) بطائرة مسيرة في حي هلالية بمدينة قامشلو، مما أسفر عن استشهاد يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد.

ونصبت خيمة عزاء أمام منزل الشهيد يوسف كلو في حي الهلالية بقامشلو، حيث يتوافد الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء.

إبراهيم كلو وهو شقيق الشهيد يوسف كلو تحدث خلال مراسم العزاء، وقال إن شعوب شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتهم يواصلون المقاومة، ولن يتمكن أحد من إضعاف هذه اللحمة، وتابع حديثه بالقول: "أولئك الذين يعادون هذه المكونات ويرتكبون مجازر بحقهم هم أردوغان وأجداده. لكنهم لن يستطيعوا إبادة الشعب الكردي ".

ونوّه إبراهيم كلو إلى أنه عندما يعاهد كبار السن بمواصلة النضال، فهذا يعني أن فتيات وشباب هذا الشعب سيواصلون النضال، مضيفاً: "شباب وفتيات شمال وشرق سوريا يقاتلون في الجبهات الأمامية، الآلاف من مقاتلينا يدافعون عن هذه الأرض. كل كردي في منزله هو مناضل من أجل الحرية. إنه لأمر مخز أن نجلس دون حراك، علينا أن نناضل من أجل قضيتنا ".

وقال إبراهيم كلو في ختام كلمته أن الشعب الكردي سوف يواصل الانتفاضة، وعاهد بمواصلة نهج الشهداء.

كما ألقى الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة كنعان بركات كلمة خلال مراسم العزاء، وقال إن عائلة كلو هي واحدة من العوائل التي بذلت قصارى جهدها وإمكانياتها لخدمة قضية الشعب الكردي، وأضاف قائلاً: "قبل نحو شهر قمنا بزيارة العم يوسف كلو، وقال لنا خلال الزيارة "رغم الهجمات التركية سنقاوم حتى النهاية. كانت معنويات العم يوسف عالية جداً. الشهيد يوسف كلو أدى دوراً قومياً كبيراً بين الشعب الكردي".

بركات نوّه إلى أنه مهما تصاعدت هجمات الدولة الفاشية التركية، فإنهم لن يتخلوا عن نهج المقاومة والنضال، وأنهى كلمته بالقول: "الدولة التركية لا تعترف بوجود الشعب الكردي، ولا تقبل أن يتم تأسيس نظام الإدارة الذاتية. الهجوم الذي حدث يوم أمس لا يستهدف عائلة معينة، الدولة التركية تستهدف كافة شعوب المنطقة في شخص عائلة كلو".

ويستمر توافد الآلاف من أهالي إقليم الجزيرة إلى خيمة العزاء. فيما من المقرر أن يتم تشييع جثامين الشهداء الثلاثة يوم غد إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مراسم جماهيرية.

(ك)

ANHA