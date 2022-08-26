نصبت خيمة العزاء امام منزل ذوي الشهيد باران في حي الهلالية في مدينة قامشلو.

واستشهد المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية أحمد عمر هرو الاسم الحركي باران دفرم، في 23 آب الجاري أثناء تأديته لواجبه العسكري ووري جثمانه الثرى يوم أمس الخميس، خلال مراسم مهيبة إلى مزار الشهيد دليل صاروخان بقامشلو.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. بعدها تحدث باسم مجلس الشهيد روبار قامشلو العسكري، نذير صوفي عبد الله واستذكر في حديثه شهداء الحرية وتقدم بالعزاء لذوي الشهيد باران.

وقال:" الفاشي أردوغان يقول إذا وجد كردي واحد في جنوب افريقيا في خيمة انا مستعد أن احتلها بطائراتي واسلحتي. ونحن كشعب كردي نؤكد دائماً بأننا سنقاوم ضد احتلال فاشية أردوغان".

وتابع :شعبنا قاوم دائماً إلى يومنا هذا. وسيقاوم ضد جميع هجمات احتلال أردوغان وحكومة العدالة والتنمية AKP. وسيناضل على خطى الشهداء. إننا نستمد إيماننا وإرادتنا من الشخصيات امثال الشهيد محمد خيري دوموش والذي أوصى قبل استشهاده أن يكتب على قبره" إنني ما زلت مديناً لوطني". وأيضاً من فكر وفلسفة القائد اوجلان.

وخلال حديثه جدد عبد الله العهد بمواصل درب الشهداء :" وعهدنا لشعبنا ولعوائل شهدائنا ولجميع عشاق فكر وفلسفة القائد اوجلان إننا سنواصل درب الشهداء حتى آخر نفس لنا."

وباسم مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي PYDفي حي الهلالية عزت شمسي خان كلو عائلة الشهيد باران دفرم. وحيت مقاومة القائد اوجلان في جزيرة إمرالي و مقاومة الكريلا. وقالت:" عندما يكون الموضوع عن المقاتلين الذين ناضلوا دون تردد ضد وحشية الاحتلال التركي في جبهات القتال متسلحين بفكر وفلسفة القائد اوجلان لا يستطيع المرء أن يقول شيئا يليق بتضحياتهم.

وأضافت:" إن عائلة الشهيد باران ربوا أولادهم على حب الوطن ومبادئ الوطنية ولم يمنعوا يوماً أطفالهم ان يكونوا حماة لوطنهم. وهذا مكان احترام كبير. كبروا أبنائهم في عائلة وطنية وحتى اليوم حيث حمل الشهيد اسم الشهيد ولم يترك طريق الكرامة .

وباسم عائلة الشهيد باران دفرم، بين أبن عمه مراد باران أن جلوسهم تجت خيمة عزاء الشهيد أيضا انتصار وقال:" مثلما بدأت عائلتنا من الشهيد محمد خير أننا نواصل دربنا بباران. وسنناضل على خطى شهدائنا حتى اخر قطرة دم. توجد مقولة للعم الشهيد يوسف كلو تقول" لو كان لدي خمسين ولداً لقدمتهم جميعهم في سبيل أرض كردستان" وانا أؤكد باننا سنواصل درب شهدائنا حتى وجود أخر فرد مننا.

أن باران هو ثالث باران شهيد في عائلتنا. لن نتخلى عن درب شهدائنا ما دمنا أحياء."

وباسم مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو، استذكرت غالية خلف في شخصية الشهيد باران جميع شهداء الحرية وقالت:" اننا عوائل الشهداء نجدد عهدنا بدماء الشهداء، بأننا سنوصل درب نضالهم حتى النهاية العزاء من أجل عائلة الشهيد والحرية للقائد اوجلان."

بعد ذلك تم قرئت وثيقة الشهيد باران وسلمت لذويه وسط تعالي الشعارات التي تمجد الشهداء.

(ر)

ANHA