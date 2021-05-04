في خطوة هي الأولى من نوعها.. معرض للزهور في كوباني

وتعرض إدارة البيئة حوالي 200 نوع من الزهور في خيمة صغيرة نصبت في مشتل مشته نور بمدينة كوباني في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحضور العشرات من الأهالي، بهدف زرع الأمل في نفوس الناس الذين يعيشون حالة حرب منذ أعوام عدة.

المعرض الذي كانت إدارة البيئة تستعد له منذ قرابة الشهرين، افتُتح بحضور العشرات من الأهالي، وسيستقبل الزوار على مدار يومين متتاليين.

وبحسب اللجنة المشرفة على المعرض، فإنه بإمكان الراغبين في شراء الزهور زيارة مشتل مشته نور لشراء الورود، ما عدا النادرة منها، وذلك للعمل على زيادة تكاثرها، بحسب اللجنة.

(م ع/ د أ)

ANHA